Futbol

¡Tiene nuevo DT! Costa Rica anuncia el reemplazo de Miguel Herrera

Costa Rica anuncia a su DT l X:FCRF
Ramiro Pérez Vásquez 20:08 - 28 febrero 2026
Fernando Batista fue nombrado por la FCRF como nuevo entrenador

La Federación Costarricense de Futbol hizo oficial la llegada de un nuevo estratega para su combinado mayor. A través de sus redes sociales, el organismo publicó el mensaje: “La FCRF se complace en anunciar la llegada de Fernando Batista como nuevo Director Técnico de La Selección mayor de Costa Rica”, confirmando así el inicio de una nueva etapa para el balompié tico en reemplazo de Miguel Herrera.

Miguel Herrera se juega la clasificación al Mundial con Costa Rica | MEXSPORT

¿Quién es el nuevo DT?

El elegido es Fernando Batista, técnico argentino con experiencia en selecciones juveniles y procesos internacionales. Su nombramiento representa una apuesta por un perfil con recorrido en el desarrollo de talento y con conocimiento del entorno competitivo de la región.

La designación fue realizada por la Federación Costarricense de Fútbol, que destacó la trayectoria del estratega y su capacidad para liderar proyectos a mediano y largo plazo. En su comunicado, el organismo subrayó que Batista encaja en la visión deportiva que buscan consolidar rumbo a los próximos compromisos oficiales.

Fernando Batista l X:FVF_Oficial

Batista asume el reto de dirigir a la Selección de fútbol de Costa Rica, un equipo que atraviesa una etapa de renovación generacional. Tras años marcados por referentes históricos, el combinado centroamericano busca consolidar una base joven que le permita competir con mayor regularidad en torneos internacionales.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre la afición costarricense. En redes sociales, seguidores celebraron la llegada del nuevo timonel, mientras otros manifestaron expectativas altas ante los desafíos que se avecinan, especialmente en eliminatorias mundialistas y competiciones regionales.

Nuevo DT de Costa Rica; Fernando Batista l X:FVF_Oficial

¿Cuál es el objetivo para Batista? 

Entre los principales objetivos del nuevo entrenador estará fortalecer la identidad de juego del equipo y potenciar a las figuras emergentes del futbol tico. La experiencia de Batista en procesos formativos podría ser clave para acelerar la transición y construir un grupo competitivo y equilibrado.

Además del trabajo en cancha, el estratega deberá reconectar con una afición exigente que históricamente ha acompañado con pasión a su selección. Los resultados recientes han dejado sensaciones encontradas, por lo que el nuevo ciclo genera ilusión y también presión por volver a los primeros planos de la región.

Con este anuncio, Costa Rica inicia oficialmente una nueva era en su banquillo. La llegada de Fernando Batista marca el punto de partida de un proyecto que buscará devolver protagonismo internacional al conjunto nacional y consolidar una estructura sólida de cara al futuro inmediato.

Etiquetas relacionadas:
Costa Rica
