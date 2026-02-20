Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Thomas Muller debuta en la CONCACAF Champions Cup en el empate de Vancouver ante Cartagenes

Thomas Muller con Vancouver en la Ronda Uno de la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT
Aldo Martínez 09:04 - 20 febrero 2026
El ariete alemán se estrenó sin goles en el máximo torneo de la zona contra el club de Costa Rica

La Ronda Uno de la Liga de Campeones de la CONCACAF arrancó para los equipos de la MLS, teniendo como cartelera principal el debut del campeón del mundo en Brasil 2014, Thomas Muller. El alemán fue pieza fundamental en el empate del Vancouver Whitecaps ante el CS Cartaginés.

Thomas Muller con Vancouver | MEXSPORT

Debut discreto 

El juego de ida de la Ronda Uno del máximo torneo de la CONCACAF a nivel de clubes trajo un momento insólito para el futbol de la MLS, pues el ex jugador del Bayern Múnich hizo su debut en la competencia de la mejor manera posible.

Cartagines contra Vancouver Whitecaps en Concachampions | MEXSPORT

Muller disputó 23 minutos en el empate sin goles del club de la MLS ante el cuadro de Costa Rica, donde poco o nada pudo hacer con el ‘pobre’ ataque del cuadro de Canadá, el cual dejó escapar la oportunidad de llevarse la ventaja casa par el juego de vuelta.

Durante el cierre del partido, el futbolista bávaro se vio con intenciones de ir al frente pidiendo la pelota, sin embargo, la actuación del tercer máximo goleador del Bayern Múnich no pasó a mayores.

¿Cómo fue el empate del Vancouver y el Cartaginés?

El juego disputado en Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich de Costa Rica, arrancó con un Vancouver dominante, que no dejó pasar la oportunidad de demostrar su autoridad dentro del campo, sin embargo, los 10 disparado a puerta en 45 minuto no fueron suficientes para romper el cero.

Cartagies vs Whitecaps en el juego de ida de la Ronda Uno de Concachampions | MEXSPORT

La segunda mitad fue más de lo mismo, ‘chispazos’ del cuadro local que buscó hacer su localía, pero enfrente tuvieron a un cuadro norteamericano que con el 76 % de posesión no cedió el balón para una jugada clara de peligro.

Tras el empate a cero, la llave del campeonato internacional se definirá en el BC Place de Canadá, donde los locales podrán clasificar con cualquier marcador de victoria, aunque un gol del club tico podría poner en graves problemas al Vancouver debido al tan hablado gol de visitante.

Cartagines de Costa Rica defendiendo un tiro libre ante el Vancouver Whitecaps | MEXSPORT
