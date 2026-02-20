VIDEOS: ¡Se repite la historia! Explota pipa de gas; hay al menos 5 muertos y 17 heridos

Una nueva tragedia sacudió a Chile. Un camión que transportaba gas LP explotó tras volcar en una avenida de la comuna santiaguina de Renca, al norte de Santiago, dejando un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos 17 heridas, varias de ellas en estado crítico.

El accidente ocurrió la mañana del pasado jueves cuando el conductor perdió el control del vehículo. De acuerdo con las autoridades, el impacto fue devastador.

La explosión se podía ver a varios kilómetros a la redonda / Especial

“Choca con las barreras de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que él transportaba, se produce una explosión y la expansión de este provocó que siete vehículos menores, que también a la misma hora venían transitando por la autopista, fueran alcanzados por la explosión del gas”, explicó Víctor Vielma, general de Carabineros.

Explosión alcanza autos y motociclistas

La explosión fue tan potente que siete automóviles que transitaban por la zona fueron consumidos por las llamas. El fuego también alcanzó un estacionamiento lleno de vehículos y una empresa colindante, lo que obligó a una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

Como pasó en la CDMX, una cortina de humo se extendió por toda la zona hasta llegar la explosión / Especial

Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio, mientras las autoridades ordenaban evacuar el área ante el riesgo de una segunda explosión, ya que aún quedaba una cantidad considerable de gas LP en el contenedor siniestrado.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó la gravedad del panorama.

“Es probable que el número de víctimas aumente durante las próximas horas, pero los equipos médicos están priorizando su atención”, señaló.

Hasta el momento hay 5 cinco muertos y se espera que la cantidad aumente / Especial

Fallecidos podrían aumentar

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que cinco de los lesionados son adultos y advirtió que la cifra de fallecidos podría incrementarse conforme avance la revisión del lugar del desastre.

A truck carrying liquefied gas overturned on a highway in Renca, Chile, on February 19, 2026, causing a massive explosion.



The video below captures the truck losing control, flipping, releasing a huge gas cloud that ignites into flames, and damaging nearby vehicles. Authorities… pic.twitter.com/fsQz9roOoE — Bunchus (@_Bunchus) February 20, 2026

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas de las víctimas viajaban en el camión y cuántas en los vehículos alcanzados por la explosión. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del accidente.