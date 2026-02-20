Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¡Es de Oro! Yareli Acevedo gana la máxima presea en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

Yareli Acevedo ganó el oro en Prueba de Eliminación Femenil | @COM_Mexico
Jorge Armando Hernández 11:12 - 20 febrero 2026
La mexicana quedó en primer lugar en la Prueba de Eliminación Femenil del certamen

Hay oro para México, de la mano de Yareli Acevedo, quien se llevó la presea dorada tras quedar en primer lugar en la Prueba de Eliminación en Categoría Femenil del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 que se celebra en Chile.

Yareli Acevedo | @COM_Mexico

México continúa con su participación en el campeonato donde buscará seguir obteniendo lugares en los siguientes programas de competencia para tener resultados favorables.

Yareli Acevedo tuvo una gran participación en ciclismo de pista | X: @conadeoficial

El segundo lugar en la prueba se lo llevó la ciclista cubana Marlies Mejías García, mientras que el tercer lugar fue para la chilena Scarlet Cortés Ugarte, esta última terminó con 360 unidades.

Yareli Acevedo es la vigente campeona del mundo por puntos en el año 2025 y esta vez volvió a repetir podio y medalla para darle a México la segunda medalla del Campeonato de Ciclismo tras la presea conseguida por el equipo que conforman Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola.

¿Cómo le va a México en el medallero del certamen?
El gran momento de Yareli Acevedo | @COM_Mexico

La victoria de Yareli Acevedo no es solamente un oro más a su arsenal y al deporte mexicano sino que también impulsa a la competencia buscando que México obtenga muchas más preseas doradas. México lleva 2 medallas de oro contando la obtenida en la Categoría Femenil por Equipos. Acevedo se convierte en multimedallista tras obtener la plata en el pasado campeonato. Ahora se obtienen más puntos en el ranking UCI rumbo a 2028

