¡Es de Oro! Yareli Acevedo gana la máxima presea en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

Hay oro para México, de la mano de Yareli Acevedo, quien se llevó la presea dorada tras quedar en primer lugar en la Prueba de Eliminación en Categoría Femenil del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 que se celebra en Chile.

Yareli Acevedo | @COM_Mexico

México continúa con su participación en el campeonato donde buscará seguir obteniendo lugares en los siguientes programas de competencia para tener resultados favorables.

Yareli Acevedo tuvo una gran participación en ciclismo de pista | X: @conadeoficial

El segundo lugar en la prueba se lo llevó la ciclista cubana Marlies Mejías García, mientras que el tercer lugar fue para la chilena Scarlet Cortés Ugarte, esta última terminó con 360 unidades.

Yareli Acevedo es la vigente campeona del mundo por puntos en el año 2025 y esta vez volvió a repetir podio y medalla para darle a México la segunda medalla del Campeonato de Ciclismo tras la presea conseguida por el equipo que conforman Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola.

¿Cómo le va a México en el medallero del certamen?

El gran momento de Yareli Acevedo | @COM_Mexico