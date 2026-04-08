¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos

Una serie de fotografías recientemente filtradas ha colocado al actual entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, y a la reconocida reportera de la NFL, Dianna Russini, en el centro del ojo público. Según reportes difundidos originalmente por Page Six, ambos fueron vistos compartiendo momentos de cercanía en un exclusivo hotel de lujo en Sedona.

Mike Vrabel | AP

De acuerdo con los testimonios, Vrabel y Russini fueron observados tomados de la mano y abrazándose mientras disfrutaban de las instalaciones del complejo. La situación ha generado una ola de especulaciones en redes sociales, dado que ambas figuras se encuentran actualmente casadas.

DETALLES DEL ENCUENTRO

La información detalla que la pareja fue vista nuevamente durante la noche en la azotea privada de uno de los bungalows del hotel. Estas habitaciones son conocidas por sus paredes de vidrio que ofrecen vistas panorámicas de las icónicas formaciones de Red Rock.

A pesar de la naturaleza de las imágenes y los testimonios de los presentes, los involucrados han ofrecido una versión distinta de los hechos:

La versión de Vrabel y Russini: Ambos insisten en que no se encontraban solos y que estaban acompañados por un grupo de amigos que, supuestamente, no aparecen en las fotografías capturadas.

Testigos presenciales: Fuentes citadas por medios de entretenimiento contradicen esta versión, asegurando que no se vio a ninguna otra persona acompañándolos durante su estancia en la terraza.

Mike Vrabel y Dianna Russini | Page Six

SITUACIÓN SENTIMENTAL DE LOS INVOLUCRADOS

El revuelo causado por estas imágenes se debe, en gran medida, a los compromisos matrimoniales de larga duración de ambos:

Mike Vrabel: El entrenador de los Patriots ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999.

Dianna Russini: La periodista contrajo matrimonio en 2020 con Kevin Goldschmidt, ejecutivo de la cadena Shake Shack.

Hasta el momento, ni los representantes de los implicados ni los equipos de prensa oficiales han emitido un comunicado formal para esclarecer la situación o confirmar si existe algún proceso de separación previo a este viaje.