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NFL

Rashee Rice, receptor de Kansas City, no será castigado por la NFL pese a ser acusado por violencia doméstica

Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:16 - 04 abril 2026
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La liga emitió una postura, en la que comunicó que el jugador de los Chiefs no violó la política de conducta personal

La NFL y el deporte en general atraviesan un momento importante, por no decir complejo. La globalización y la explosión natural de las redes sociales pusieron a los atletas bajo el escrutinio público, pues ahora cada escándalo mediático pone en predicamento a los organismos rectores, como el caso reciente de Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs.

El jugador de los Jefes estuvo envuelto en la polémica por unas acusaciones de violencia doméstica por parte de su expareja, todo por una serie de imágenes compartidas a principio de 2026. Pese a que se especuló mucho sobre su castigo, la NFL informó que no habrá alguno, pues no hay pruebas suficientes. 

Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs | AP

¿Qué dijo la NFL sobre Rashee Rice?

"La NFL anunció el viernes que ha cerrado su investigación sobre las acusaciones de abuso contra Rashee Rice , y el receptor de los Chiefs no enfrentará ninguna sanción por parte de la liga. 'No había pruebas suficientes para concluir que hubiera violado la política de conducta personal', dijo la liga en un comunicado obtenido por NFL.com", se lee en el portal de la liga.

Pese a que los Kansas City Chiefs no han emitido un juicio al respecto, quien sí lo hizo fue el abogado de Rashee Rice, Sean Lindsey. "El Sr. Rice quiere agradecer a la NFL su exhaustiva investigación y espera con interés el inicio de la temporada 2026-27 de la NFL".

Rashee Rice | AP

No es la primera mala conducta de Rashee Rice

El talento de Rashee Rice es innegable, pues en su primera temporada con los Kansas City Chiefs -en 2023- ,logró siete anotaciones y se quedó a 62 yardas de las mil por campaña. Sin embargo, las acusaciones de su expareja no fue su primer gran escándalo en la NFL.

En marzo de 2024, Rice se encontraba a bordo de su Lamborghini Urus, que circulaba a 119 millas por hora en la autopista North Central Expressway de Dallas. Por la velocidad, el receptor de los Chiefs ocasionó un accidente, lo que provocó un choque múltiple y dejó a varias personas heridas.

Rice asumió la culpa del incidente y la NFL decidió multar al receptor, por lo que se perdió los primeros seis partidos de la campaña 2025. Sin embargo, su juicio con respecto a ese accidente sigue en pie, programado para comenzar el 9 de junio de este año.

Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs | AP
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