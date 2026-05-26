Clash in Italy: Día, horario y cartelera del próximo PLE de WWE

WWE Clash in Italy será el segundo evento de la empresa después de haber llevado a cabo WrestleMania a mediados de abril este mismo 2026. Lo interesante de este PLE es que cuatro de las cinco luchas que conforman la cartelera, serán por uno de los campeonatos que forman parte del elenco principal.

Además, el único combate que no tiene una presea de por medio, se constituye de la revancha de una de las rivalidades que más llamaban la atención en Mania: Oba Femi vs Brock Lesnar en su segunda edición.

Lesnar atacó nuevamente a Oba Femi | wwe.com

Cartelera de Clash in Italy

Lucha por el campeonato mundial pesado | Combate Tribal: Roman Reigns (c) vs Jacob Fatu

Segunda vez en el año y bajo el reinado del Jefe Tribal que estos dos luchadores se enfrentarán por la presea máxima de la marca roja. La rivalidad ha escalado de tal manera que entre primos samoanos han decidido que el desenlace será bajo las reglas impuestas por su misma familia.

Roman Reigns vs Jacob Fatu en un combate tribal | Captura de pantalla

Lucha por el campeonato intercontinental femenino: Becky Lynch (c) vs Sol Ruca

'The Man' reina de nuevo en la midcard femenina luego de vencer a AJ Lee en WrestleMania; sin embargo, se enfrenta a una de las novatas emergentes de la marca NXT con mayor talento dentro de la empresa. Sol no ha ganado de manera 'limpia' desde su llegada al elenco de Raw.

Sol Ruca con su primera oportunidad titular en el elenco principal | Captura de pantalla

Lucha por el campeonato mundial de WWE: Cody Rhodes (c) vs Gunther

El tercer reinado mundial de 'La Pesadilla Americana' tiene un capítulo importante al medirse al 'General del Ring' el último día del mes de mayo; el retador será uno de los hombres más temidos en la actualidad, quien tiene en el pasado los retiros de Goldberg, John Cena y AJ Styles.

Cody Rhodes tratará de retener su título | Captura de pantalla

Lucha por el campeonato mundial femenino de WWE: Rhea Ripley (c) vs Jade Cargill

La revancha de WrestleMania, probablemente la rivalidad que menos llama la atención de los fanáticos, pero con un muy buen aporte dentro de la cartelera por la parte femenina el elenco.

Rhea vs Jade 2 | Captura de pantalla

Oba Femi vs Brock Lesnar 2

Una de las rivalidades más relevantes del pasado y más reciente WrestleMania tendrá su segundo capítulo. Cuando todos creían que Lesnar estaría retirado desde su derrota, la 'Bestia Encarnada' ha decidido regresar para enfrentarse al 'Gobernante', quien ahora, dicho en sus propias palabras, "luchará para matarlo".

Oba Femi venció a Brock Lesnar en WrestleMania 42 | CAPTURA

Cabe aclarar que este evento será solo una de las paradas de WWE por Europa, pues todo comienza este viernes 29 de mayo cuando SmackDown se lleve a cabo en Barcelona, mientras que el primer Raw de junio se desarrollará en Turín, Italia, para cerrar esta gira el viernes 5 de junio de nueva cuenta en Italia con SmackDown.

¿Cuándo y dónde ver Clash in Italy?