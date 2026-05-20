WWE: Brock Lesnar y otros regresos impactantes en la última era

Ante los rumores de un posible retiro por parte de Brock Lesnar, las redes sociales habían dejado saber la incertudimbre de los usuarios al pensar que 'La Bestia' ya no regresaría a la empresa después de su derrota ante Oba Femi en WrestleMania.

Sin embargo, tan solo un mes después de aquella noche que parecía sería la última para el oriundo de Indianapolis, ha regresado a la programación de WWE para volver a encararse con el 'Gobernante', dejando en claro que se podrían enfrentar más pronto que tarde en el evento Clash in Italy.

Brock Lesnar regresó de manera impactante en Raw | wwe.com

¿Qué otros regresos sorpresivos tiene WWE en el tiempo reciente?

Sin duda alguna, uno de los regresos más importantes, si no es que el que mayor relevancia tiene en los últimos años es el de CM Punk, quien en el evento de Survivor Series 2023 apareció de una manera muy poco esperada, pero que llenó de felicidad a quienes nunca dejaron de creer en que eso sucediera.

Al Chicago Made se le puede sumar sin problema su esposa AJ Lee, pues a finales del 2025 apareció en SmackDown para ayudar al mismo Punk en una ricvalidad que tenía con Becky Lynch y Seth Rollins de cara al evento Wrestlepalooza, el cual sería el 'padrino' de las transmisiones a través de ESPN.

CM Punk en su regreso a WWE en Survivor Series | WWE

El actual campeón de WWE, Cody Rhodes, tuvo un paso por una de las empresas que significan competencia directa para WWE, pues fue parte de los fundadores de All Elite Wrestling; sin embargo, cuando llegó 2022, en WrestleMania 38 de ese mismo año, 'The American Nightmare' apareció para ser el rival sorpresa de Seth Rollins en el medio de una historia que todavía incluyó al polémico Vince McMahon.

Más regresos inesperados en la empresa

Aunque realmente no ha estado ausente como muchos de los ya mencionados o de los que han hecho un regreso importante, The Rock fue parte en 2024 de una de las historias más relevantes de manera por completo sorpresiva, pues regresó para encararse con Roman Reigns, pero otro de los regresos (Cody Rhodes) como pieza angular en el famoso movimiento de #WeWantCody, dejó fuera del plano titular el 'Jefe Final'.

Edge, durante el Royal Rumble en Houston

En WrestleMania 42 este mismo 2026, Paige fue otro de los regresos femeninos más relevantes al hacer equipo de imprevisto con Brie Bella en una lucha por los campeonatos en pareja ante otros tres equipos.