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¿Cómo transferir dinero del Banco del Bienestar a otros bancos? Así funciona la nueva opción

Usuarios del Banco del Bienestar ya podrán mover dinero a otros bancos sin ir a sucursal. / IA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:55 - 19 mayo 2026
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La aplicación del Banco del Bienestar comenzó a habilitar transferencias electrónicas a otras instituciones bancarias como BBVA, HSBC, Banamex y Nu, sin necesidad de retirar efectivo en cajeros o ventanillas.

Miles de usuarios del Banco del Bienestar ya podrán mover dinero de forma más sencilla. La institución financiera habilitó una nueva función que permite hacer transferencias electrónicas a cuentas de otros bancos en México, incluyendo BBVA, HSBC, Banamex, Santander, Banorte y Banco Azteca.

La nueva herramienta ya está disponible dentro de la aplicación oficial del Banco del Bienestar y forma parte de la modernización de sus servicios digitales.

Usuarios podrán enviar dinero desde su celular sin necesidad de retirar efectivo en cajeros o sucursales./ Banco del Bienestar

¿Cómo hacer transferencias desde el Banco del Bienestar?

Para enviar dinero a otra cuenta bancaria, los usuarios deben ingresar a la aplicación y seleccionar la opción “Transferencia” o “Enviar dinero”. Posteriormente, deben elegir SPEI y capturar la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario.

Después, el sistema solicita:

  • Nombre del beneficiario

  • Banco receptor

  • Monto a transferir

  • Confirmación de la operación

Además del SPEI, la aplicación también mantiene herramientas como CoDi y DiMo (Dinero Móvil) para realizar operaciones digitales desde el celular.

Descarga la app del Banco del Bienestar. / Gob MX

¿A qué bancos se puede transferir dinero?

De acuerdo con la información disponible, los usuarios ya pueden enviar recursos a instituciones como:

  • BBVA

  • HSBC

  • Santander

  • Banamex

  • Banco Azteca

  • Banorte

  • Nu

Esta nueva función busca facilitar operaciones para millones de beneficiarios de programas sociales que utilizan el Banco del Bienestar.

La actualización de Banco del Bienestar Móvil busca facilitar operaciones digitales para beneficiarios de programas sociales. ./ RS

¿La aplicación tiene algún costo?

El Banco del Bienestar informó que la descarga y uso de la app son gratuitos.

Además de hacer transferencias, la aplicación también permite consultar saldo, revisar movimientos y administrar la cuenta desde el teléfono móvil.

Durante años, muchos usuarios del Banco del Bienestar señalaron dificultades para mover dinero a otras instituciones bancarias sin acudir físicamente a una sucursal.

Con esta actualización, ahora será posible realizar transferencias electrónicas de manera más rápida y sin tantos traslados, especialmente para personas que reciben apoyos sociales del Gobierno federal.

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