¿Cómo queda el Calendario de Pagos de Pensión Bienestar de Mayo-Junio 2026? Hay nuevos cambios

La llegada del nuevo calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el bimestre mayo-junio 2026 viene acompañada de ajustes que han generado expectativa entre millones de beneficiarios en el país. Aunque los depósitos están garantizados, la forma en que se dará a conocer la información tendrá cambios importantes.

Uno de los factores clave es la renovación en la Secretaría de Bienestar. Tras la salida de Ariadna Montiel Reyes, quien dejó el cargo con miras a participar en la política interna de Morena, ahora será Leticia Ramírez Amaya la encargada de comunicar las fechas oficiales de pago.

Como en ocasiones anteriores, se prevé que el anuncio se realice durante la conferencia matutina conocida como la “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de difundirse en plataformas oficiales.

Los pagos del Bienestar se organizan por la primera letra del apellido paterno./ RS

¿Por qué se retrasaría el calendario del Bienestar en mayo?

A diferencia de otros periodos, el inicio de mayo presenta una particularidad: el 1 de mayo es día festivo y coincide con el fin de semana, lo que complica la publicación inmediata del calendario.

Este ajuste logístico provocaría que la información se dé a conocer hasta el lunes 4 de mayo de 2026, fecha en la que también comenzaría la dispersión de recursos correspondiente al tercer bimestre del año.

A pesar de este posible retraso, las autoridades han sido claras en señalar que los pagos no sufrirán recortes ni modificaciones en los montos, por lo que los beneficiarios recibirán su apoyo con normalidad.

Así quedarían las fechas de pago del Bienestar

Siguiendo el esquema habitual, los depósitos se distribuirán según la primera letra del apellido paterno. El calendario iniciaría con la letra A el 4 de mayo, seguida de la B el 5 y la C entre el 6 y 7 de mayo.

Los pagos del Bienestar se organizan por la primera letra del apellido paterno./ RS

Posteriormente, las letras D, E y F recibirían su pago el 8 de mayo, mientras que la G se dividiría entre el 9 y 10 de mayo. Las letras H, I, J y K estarían programadas para el 11 de mayo, y la L el 12.

En la segunda etapa, la letra M cobraría los días 13 y 14, seguida de N, Ñ y O el 15 de mayo. Las letras P y Q tendrían su depósito el 18, mientras que la R se distribuiría entre el 19 y 20 de mayo.

El calendario continuaría con la letra S el 21 de mayo, las letras T, U y V el 22, y finalmente cerraría con W, X, Y y Z el 25 de mayo de 2026.

Este proceso contempla a todos los programas sociales, incluyendo adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, quienes seguirán recibiendo su apoyo sin interrupciones pese a los cambios administrativos.