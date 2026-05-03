“Lady Tacos”: video viral desata polémica, pero protagonista revela que todo fue actuado

En los últimos días, el hashtag “Lady Tacos” se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video en el que una mujer aparece utilizando un puesto de joyería en la vía pública como mesa para comer. La escena provocó un intenso debate entre usuarios que cuestionaron su comportamiento.

En las imágenes, grabadas por una trabajadora del lugar, se observa cómo la mujer llega, coloca su refresco sobre la vitrina y se recarga para comer sus tacos. La empleada le pide en varias ocasiones que se retire, argumentando que el espacio es parte de su negocio y que no está permitido usarlo de esa manera.

"Nosotros pagamos una renta por el espacio y no puedes estar aquí. Si gustas, allá está el área de donde están las personas comiendo los taquitos, pero aquí no, porque los taquitos están enfrente", se escucha decir a la trabajadora en el video.

A pesar de la solicitud, la mujer responde que se encuentra en la vía pública y continúa comiendo. La tensión aumenta cuando ignora las indicaciones y, al final, deja su bebida y el plato sucio sobre el mostrador antes de retirarse.

"Nada más quería aclararles que ese video es actuado", explicó la joven./ RS

¿Qué pasó realmente con “Lady Tacos”?

El video generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios criticaron la actitud de la mujer por no respetar el espacio de trabajo, otros defendieron su postura al considerar que la banqueta es de uso público.

Sin embargo, cuando la polémica alcanzó su punto más alto, la propia protagonista salió a aclarar la situación. En un mensaje difundido en redes sociales, explicó que el video no era real, sino una recreación.

#Viral 🚨⚠️ #Ladytacos GENERA POLÉMICA EN PUESTO DE JOYERÍA ⚠️😳



Un video muestra a una mujer ocupando el espacio de un puesto de joyería y dejando objetos sobre él, lo que generó molestia entre comerciantes.



El hecho ha provocado debate en redes sobre respeto a espacios de… pic.twitter.com/kJWvezDZwV — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) May 2, 2026

"Nada más quería aclararles que ese video es actuado, que tenemos varios videos como ese donde recreamos escenas", afirmó la joven, quien también señaló que este tipo de contenido forma parte de su estrategia digital.

Tras el éxito del clip, la mujer también habló sobre las consecuencias que tuvo la viralización. "Yo soy la persona que sale en nuestro último video, donde la gente empezó a opinar más que nada sobre mi físico, sobre como me veía, se salió totalmente de control", expresó.

Además, detalló que no es la primera vez que crean contenido de este tipo:

"Pensaron que era un video real que acababa de pasar y no, nosotros además de vender joyería en redes sociales, también hemos hecho varios videos, aproximadamente 20 o 30 recreando escenas que nos pasan con clientes, con personas que vienen aquí a nuestro local, nunca me imaginé que ese video se fuera a hacer viral y que en ese video se me atacara tanto".