Fórmula 1

Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026

Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026 | AP
Emiliano Arias Pacheco 00:08 - 08 marzo 2026
El Gran Premio de Australia terminó y dejó a Mercedes como los grandes ganadores

Terminó el primer fin de semana de acción y entre muchas cosas dejó una gran conclusión: Mercedes es de verdad. Las Flechas Plateadas mostraron su gran ritmo en todo el Gran Premio de Australia, en especial por el trabajo excepcional del piloto británico George Russell.

Detrás del británico, Kimi Antonelli también tuvo una carrera impresionante, aunque en la largada hubo algunos problemas. Ferrari mostró que su monoplaza, el SF-26, puede competir ante los grandes, pero las estrategias del Cavallino Rampante dejaron a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la tercera y cuarta posición.

George Russell ganó el GP de Australia 2026 | AP

Max Verstappen y sus problemas

Max Verstappen tuvo problemas en la clasificación, por lo que largó desde el lugar 20. Sin embargo, el piloto neerlandés mostró que es el mejor piloto del mundo tras remontar 14 lugares y terminar en la sexta posición, muy cerca de Lando Norris, actual Campeón del Mundo.

Los últimos cuatro pilotos que lograron sumar puntos en Australia fueron Oliver Bearman, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Los jóvenes tuvieron un duelo incesante durante grandes lapsos de la carrera, en especial el Racing Bulls y el de Audi.

Max Verstappen en el Gran Premio de Australia | AP

Checo terminó, pero no sumó

El piloto mexicano volvió a terminar una carrera después de una larga ausencia, sin embargo, estuvo lejos del top 10 para poder sumar puntos. Sergio ‘Checo’ Pérez terminó el Gran Premio de Australia en la decimosexta posición, siendo el único piloto de Cadillac que pudo completar su participación en Albert Park.

Así quedó el Campeonato de Pilotos

Posición

Piloto

País

Equipo

Puntos

1

G. Russell

Reino Unido

Mercedes

25

2

A. Antonelli

Italia

Mercedes

18

3

C. Leclerc

Mónaco

Ferrari

15

4

L. Hamilton

Reino Unido

Ferrari

12

5

L. Norris

Reino Unido

McLaren

10

6

M. Verstappen

Países Bajos

Red Bull

8

7

O. Bearman

Reino Unido

Haas F1

6

8

A. Lindblad

Reino Unido

Racing Bulls

4

9

G. Bortoleto

Brasil

Audi

2

10

P. Gasly

Francia

Alpine

1

11

E. Ocon

Francia

Haas F1

0

12

A. Albon

Tailandia

Williams

0

13

L. Lawson

Nueva Zelanda

Racing Bulls

0

14

F. Colapinto

Argentina

Alpine

0

15

C. Sainz

España

Williams

0

16

S. Pérez

México

Cadillac

0

17

L. Stroll

Canadá

Aston Martin

0

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP
