Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
Terminó el primer fin de semana de acción y entre muchas cosas dejó una gran conclusión: Mercedes es de verdad. Las Flechas Plateadas mostraron su gran ritmo en todo el Gran Premio de Australia, en especial por el trabajo excepcional del piloto británico George Russell.
Detrás del británico, Kimi Antonelli también tuvo una carrera impresionante, aunque en la largada hubo algunos problemas. Ferrari mostró que su monoplaza, el SF-26, puede competir ante los grandes, pero las estrategias del Cavallino Rampante dejaron a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la tercera y cuarta posición.
Max Verstappen y sus problemas
Max Verstappen tuvo problemas en la clasificación, por lo que largó desde el lugar 20. Sin embargo, el piloto neerlandés mostró que es el mejor piloto del mundo tras remontar 14 lugares y terminar en la sexta posición, muy cerca de Lando Norris, actual Campeón del Mundo.
Los últimos cuatro pilotos que lograron sumar puntos en Australia fueron Oliver Bearman, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Los jóvenes tuvieron un duelo incesante durante grandes lapsos de la carrera, en especial el Racing Bulls y el de Audi.
Checo terminó, pero no sumó
El piloto mexicano volvió a terminar una carrera después de una larga ausencia, sin embargo, estuvo lejos del top 10 para poder sumar puntos. Sergio ‘Checo’ Pérez terminó el Gran Premio de Australia en la decimosexta posición, siendo el único piloto de Cadillac que pudo completar su participación en Albert Park.
Así quedó el Campeonato de Pilotos
Posición
Piloto
País
Equipo
Puntos
1
G. Russell
Reino Unido
Mercedes
25
2
A. Antonelli
Italia
Mercedes
18
3
C. Leclerc
Mónaco
Ferrari
15
4
L. Hamilton
Reino Unido
Ferrari
12
5
L. Norris
Reino Unido
McLaren
10
6
M. Verstappen
Países Bajos
Red Bull
8
7
O. Bearman
Reino Unido
Haas F1
6
8
A. Lindblad
Reino Unido
Racing Bulls
4
9
G. Bortoleto
Brasil
Audi
2
10
P. Gasly
Francia
Alpine
1
11
E. Ocon
Francia
Haas F1
0
12
A. Albon
Tailandia
Williams
0
13
L. Lawson
Nueva Zelanda
Racing Bulls
0
14
F. Colapinto
Argentina
Alpine
0
15
C. Sainz
España
Williams
0
16
S. Pérez
México
Cadillac
0
17
L. Stroll
Canadá
Aston Martin
0
