Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio

Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, tras la derrota ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7
Ricardo Olivares 00:52 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Pandilla perdió ante Tigres con un gol de último minuto de André-Pierre Gignac

Tras perder el Clásico Regio 142, el estratega de Rayados de Monterrey, Nicolás Sánchez habló al respecto de esta derrota, mencionando el dolor que sintieron al caer en los minutos finales. 

“Es lo que es, es lo que es, si no estamos para buscar excusas o lamentarnos, sí, obviamente nos duele, estamos muy dolidos porque al fin y al cabo nos vamos sin nada, pero bueno, ya sabíamos desde un principio que era una tarea difícil y que va a seguir siendo difícil, y que nos levantamos en tres días. Esto es una liga que ya conocemos a todos, nos da revancha rápido, a nadie le gusta perder el clásico, pero bueno, me toca a mí y me encanta tener que hablar con los muchachos para levantarlos y para ya prepararnos para lo que viene.”

Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, tras la derrota ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

El resultado no los acompañó, pero sí las formas

Además agregó la tarea que realizó Rayados dentro de la cancha, destacando que de esa forma lo buscaron. 

“Sí, sí, tranquilo, no hay nada por esconder. Para mí el planteamiento fue el indicado para este momento, para el momento que estamos viviendo nosotros, entendiendo lo que venimos viviendo como equipo, como equipo en los últimos tiempos, y lo que queremos buscar a final de temporada, lo tenemos que generar ahora. Y, bueno, hoy la idea no era venir a buscar un punto o a no perder, la idea era con las herramientas que tenemos, con los muchachos, como estan los que estaban listos para hoy, yo elegí lo mejor que tenía, para mí el planteamiento fue fue el adecuado, entiendo que los dos equipos nos estuvimos estudiando bastante, por eso el marcador recién se vio al final. Lamentablemente, no fue para nosotros, hay que seguir trabajando.”

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

¿Rayados cuenta con plantel para competir?

Por último, el argentino dejó en claro que cuenta con un plantel que rápidamente se repondrá de esta situación. 

“Yo confío en que tenemos un gran equipo, un gran plantel, grandes muchachos preparados para levantar este momento, y sabemos que si nosotros queremos generar algo grande para ganar todo lo que queremos, todo lo que nuestros aficionados queremos, hay que pasar por estos momentos.”
Sergio Canales, de Rayados, en la derrota de los suyos ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
01:59 Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
01:29 ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
01:22 Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Portada del día
08/03/2026
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026