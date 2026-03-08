Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio

Tras perder el Clásico Regio 142, el estratega de Rayados de Monterrey, Nicolás Sánchez habló al respecto de esta derrota, mencionando el dolor que sintieron al caer en los minutos finales.

“Es lo que es, es lo que es, si no estamos para buscar excusas o lamentarnos, sí, obviamente nos duele, estamos muy dolidos porque al fin y al cabo nos vamos sin nada, pero bueno, ya sabíamos desde un principio que era una tarea difícil y que va a seguir siendo difícil, y que nos levantamos en tres días. Esto es una liga que ya conocemos a todos, nos da revancha rápido, a nadie le gusta perder el clásico, pero bueno, me toca a mí y me encanta tener que hablar con los muchachos para levantarlos y para ya prepararnos para lo que viene.”

Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, tras la derrota ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

El resultado no los acompañó, pero sí las formas

Además agregó la tarea que realizó Rayados dentro de la cancha, destacando que de esa forma lo buscaron.

“Sí, sí, tranquilo, no hay nada por esconder. Para mí el planteamiento fue el indicado para este momento, para el momento que estamos viviendo nosotros, entendiendo lo que venimos viviendo como equipo, como equipo en los últimos tiempos, y lo que queremos buscar a final de temporada, lo tenemos que generar ahora. Y, bueno, hoy la idea no era venir a buscar un punto o a no perder, la idea era con las herramientas que tenemos, con los muchachos, como estan los que estaban listos para hoy, yo elegí lo mejor que tenía, para mí el planteamiento fue fue el adecuado, entiendo que los dos equipos nos estuvimos estudiando bastante, por eso el marcador recién se vio al final. Lamentablemente, no fue para nosotros, hay que seguir trabajando.”

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

¿Rayados cuenta con plantel para competir?

Por último, el argentino dejó en claro que cuenta con un plantel que rápidamente se repondrá de esta situación.

“Yo confío en que tenemos un gran equipo, un gran plantel, grandes muchachos preparados para levantar este momento, y sabemos que si nosotros queremos generar algo grande para ganar todo lo que queremos, todo lo que nuestros aficionados queremos, hay que pasar por estos momentos.”