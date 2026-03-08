Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1

Primera carrera del año, primeras sorpresas y así le fue al mexicano Checo Pérez, ahora con Cadillac
Axel Fernández
Axel Fernández 01:59 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano fue décimo sexto, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, no terminó la carrera en Australia

Sacó oro del cobre. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez cumplió el objetivo principal en el debut de Cadillac en la Fórmula 1: cruzar la línea de meta, en el duro Gran Premio de Australia 2026.

Y aunque el tapatío de 36 años de edad finalizó en la última posición entre los coches que completaron la carrera, Checo superó a otros seis competidores que no lograron terminar, incluyendo a figuras destacadas como Oscar Piastri y su propio compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Checo Pérez, en Australia | AP

¿Qué dijo Checo Pérez tras su debut con Cadillac?

A pesar del resultado, Pérez Mendoza se mostró satisfecho, reconociendo que tanto él como el MAC-26 tienen un amplio margen de mejora. Tras un año alejado de la competición y con un reglamento renovado, el tapatío admitió la complejidad del nuevo escenario.

Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. La salida es una locura, muy complicada, pero lo importante es que acabé la carrera
Checo Pérez en el GP de Australia | AP

'Hambrientos por esa primera': Checo Pérez

Inmediatamente después de cruzar la meta del Circuito de Albert Park, Checo se comunicó por radio con su equipo para compartir un mensaje de motivación y, principalmente, esperanza.

"Sí, hambrientos por esa primera. Bien hecho a todos. Fue bueno completar la primera carrera. Pero ahora todo se trata de dar grandes pasos pronto".

Más tarde, en su comparecencia ante la prensa, el #11 insistió en la importancia de haber sumado kilómetros y lamentó el abandono de su compañero.

"Creo que el primer paso ya está dado. Completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera hacerlo, pero en general, para mí fue una gran carrera", comentó.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

Checo Pérez no se conformará

Pérez Mendoza dejó claro que su regreso a la Fórmula 1 no es para conformarse con resultados modestos. Su ambición sigue intacta y envió un aviso contundente.

"Ahora necesitamos dar grandes pasos adelante. Necesitamos establecer un plan en el equipo para avanzar y acortar distancias, algo que estoy convencido que lograremos".

Todos somos muy competitivos dentro de Cadillac. Esa es la actitud que debemos mantener para conseguir algo grande
Últimos videos
Lo Último
01:59 Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
01:29 ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
01:22 Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Portada del día
08/03/2026
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026