Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1

Sacó oro del cobre. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez cumplió el objetivo principal en el debut de Cadillac en la Fórmula 1: cruzar la línea de meta, en el duro Gran Premio de Australia 2026.

Y aunque el tapatío de 36 años de edad finalizó en la última posición entre los coches que completaron la carrera, Checo superó a otros seis competidores que no lograron terminar, incluyendo a figuras destacadas como Oscar Piastri y su propio compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Checo Pérez, en Australia | AP

¿Qué dijo Checo Pérez tras su debut con Cadillac?

A pesar del resultado, Pérez Mendoza se mostró satisfecho, reconociendo que tanto él como el MAC-26 tienen un amplio margen de mejora. Tras un año alejado de la competición y con un reglamento renovado, el tapatío admitió la complejidad del nuevo escenario.

Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. La salida es una locura, muy complicada, pero lo importante es que acabé la carrera

Checo Pérez en el GP de Australia | AP

'Hambrientos por esa primera': Checo Pérez

Inmediatamente después de cruzar la meta del Circuito de Albert Park, Checo se comunicó por radio con su equipo para compartir un mensaje de motivación y, principalmente, esperanza.

"Sí, hambrientos por esa primera. Bien hecho a todos. Fue bueno completar la primera carrera. Pero ahora todo se trata de dar grandes pasos pronto".

Más tarde, en su comparecencia ante la prensa, el #11 insistió en la importancia de haber sumado kilómetros y lamentó el abandono de su compañero.

"Creo que el primer paso ya está dado. Completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera hacerlo, pero en general, para mí fue una gran carrera", comentó.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

Checo Pérez no se conformará

Pérez Mendoza dejó claro que su regreso a la Fórmula 1 no es para conformarse con resultados modestos. Su ambición sigue intacta y envió un aviso contundente.

"Ahora necesitamos dar grandes pasos adelante. Necesitamos establecer un plan en el equipo para avanzar y acortar distancias, algo que estoy convencido que lograremos".