Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026

Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:32 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Mercedes tomó la cima tras el 1-2 de Russell y Antonelli en Australia; Ferrari los sigue

El primer Gran Premio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 terminó con un contundente dominio de Mercedes, luego de que George Russell y Kimi Antonelli firmaran un espectacular 1-2 para las Flechas Plateadas.

Russell logró quedarse con la victoria tras una carrera sólida de principio a fin en Australia, mientras que el joven italiano Antonelli confirmó el gran rendimiento del equipo alemán al finalizar en la segunda posición.

Con este resultado, Mercedes comenzó el campeonato con fuerza tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores, colocándose como el equipo a vencer en el arranque del calendario.

George Russell ganó el GP de Australia 2026 | AP

Ferrari completa el podio ampliado

Detrás de los dos Mercedes apareció Ferrari, que colocó a sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

El equipo italiano mostró competitividad durante la carrera, aunque no logró alcanzar el ritmo de los monoplazas plateados. Aun así, los puntos obtenidos les permiten arrancar el campeonato en el segundo lugar del campeonato de constructores.

Charles Leclerc terminó en la tercera posición | AP

Más atrás finalizaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), quienes completaron el grupo de pilotos que sumaron puntos importantes en la primera fecha del campeonato.

Así marcha el Campeonato de Constructores

Posición

Equipo

País

Puntos

1

Mercedes

Alemania

43

2

Ferrari

Italia

27

3

McLaren

Reino Unido

10

4

Red Bull

Austria

9

5

Haas F1

Estados Unidos

6

6

Racing Bulls

Italia

4

7

Audi

Alemania

2

8

Alpine

Francia

1

9

Williams

Reino Unido

0

10

Cadillac

Estados Unidos

0

11

Aston Martin

Reino Unido

0

George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el primer podio de la temporada en el Gran Premio de Australia | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
23:59 Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas
23:40 George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición
23:36 Milito asegura que fue una victoria merecida y justa ante Atlas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Futbol
08/03/2026
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
08/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento