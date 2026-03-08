Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026

El primer Gran Premio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 terminó con un contundente dominio de Mercedes, luego de que George Russell y Kimi Antonelli firmaran un espectacular 1-2 para las Flechas Plateadas.

Russell logró quedarse con la victoria tras una carrera sólida de principio a fin en Australia, mientras que el joven italiano Antonelli confirmó el gran rendimiento del equipo alemán al finalizar en la segunda posición.

Con este resultado, Mercedes comenzó el campeonato con fuerza tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores, colocándose como el equipo a vencer en el arranque del calendario.

George Russell ganó el GP de Australia 2026 | AP

Ferrari completa el podio ampliado

Detrás de los dos Mercedes apareció Ferrari, que colocó a sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

El equipo italiano mostró competitividad durante la carrera, aunque no logró alcanzar el ritmo de los monoplazas plateados. Aun así, los puntos obtenidos les permiten arrancar el campeonato en el segundo lugar del campeonato de constructores.

Charles Leclerc terminó en la tercera posición | AP

Más atrás finalizaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), quienes completaron el grupo de pilotos que sumaron puntos importantes en la primera fecha del campeonato.

Así marcha el Campeonato de Constructores

Posición Equipo País Puntos 1 Mercedes Alemania 43 2 Ferrari Italia 27 3 McLaren Reino Unido 10 4 Red Bull Austria 9 5 Haas F1 Estados Unidos 6 6 Racing Bulls Italia 4 7 Audi Alemania 2 8 Alpine Francia 1 9 Williams Reino Unido 0 10 Cadillac Estados Unidos 0 11 Aston Martin Reino Unido 0