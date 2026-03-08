Verificación de edad requerida
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
El primer Gran Premio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 terminó con un contundente dominio de Mercedes, luego de que George Russell y Kimi Antonelli firmaran un espectacular 1-2 para las Flechas Plateadas.
Russell logró quedarse con la victoria tras una carrera sólida de principio a fin en Australia, mientras que el joven italiano Antonelli confirmó el gran rendimiento del equipo alemán al finalizar en la segunda posición.
Con este resultado, Mercedes comenzó el campeonato con fuerza tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores, colocándose como el equipo a vencer en el arranque del calendario.
Ferrari completa el podio ampliado
Detrás de los dos Mercedes apareció Ferrari, que colocó a sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la tercera y cuarta posición, respectivamente.
El equipo italiano mostró competitividad durante la carrera, aunque no logró alcanzar el ritmo de los monoplazas plateados. Aun así, los puntos obtenidos les permiten arrancar el campeonato en el segundo lugar del campeonato de constructores.
Más atrás finalizaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), quienes completaron el grupo de pilotos que sumaron puntos importantes en la primera fecha del campeonato.
Así marcha el Campeonato de Constructores
Posición
Equipo
País
Puntos
1
Mercedes
Alemania
43
2
Ferrari
Italia
27
3
McLaren
Reino Unido
10
4
Red Bull
Austria
9
5
Haas F1
Estados Unidos
6
6
Racing Bulls
Italia
4
7
Audi
Alemania
2
8
Alpine
Francia
1
9
Williams
Reino Unido
0
10
Cadillac
Estados Unidos
0
11
Aston Martin
Reino Unido
0