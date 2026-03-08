Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío

El técnico de Chivas dio detalles sobre lo sucedido en el Clásico Tapatío
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:31 - 08 marzo 2026
Los Zorros posiblemente serán vendidos al dueño de Pericos, algo que no pasó desapercibido para los ganadores den duelo más importante del torneo en Guadalajara

El Clásico Tapatío del Clausura 2026 dejó algo más que tres puntos para el Guadalajara. Tras vencer 2-1 al Atlas en la Jornada 10 de la Liga MX, las Chivas aprovecharon el resultado para lanzar una burla en redes sociales que rápidamente se volvió viral entre aficionados.

El conjunto rojiblanco, dirigido por Gabriel Milito, vino de atrás para quedarse con el partido y después publicó un mensaje que encendió la conversación digital, haciendo referencia a los rumores sobre la posible venta del Atlas al empresario José Miguel Bejos, dueño de los Pericos de Puebla.

Festejo de Hormiga González y Ángel Sepúlveda | MEXSPORT

Chivas derrota al Atlas y lanza burla en redes sociales

Las Chivas lograron sacudirse una racha de dos derrotas al imponerse 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, en un partido intenso que mantuvo la emoción hasta los últimos minutos del encuentro.

El marcador se abrió con un gol de Paulo Ramírez para los rojinegros, pero el Guadalajara reaccionó rápidamente y le dio la vuelta al partido con anotaciones de Armando 'Hormiga' González y Ángel Sepúlveda, quien selló la victoria con un dramático penal en los minutos finales.

Tras el triunfo, la cuenta oficial del club rojiblanco publicó un mensaje que llamó la atención: "Triunfo rojiblanco en casa. Chivas 2-1 Pericos. #ClásicoTapatío", en clara alusión a los Pericos de Puebla, equipo de béisbol propiedad de José Miguel Bejos, uno de los empresarios interesados en comprar al Atlas.

La publicación desató reacciones inmediatas entre aficionados, mientras que Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, también celebró el resultado en redes sociales al destacar que "ganó el equipo de Guadalajara", acompañando el mensaje con una imagen de los futbolistas rojiblancos.

Rumores de venta del Atlas alimentan las burlas

Las burlas de Chivas toman mayor contexto debido a los rumores sobre la posible venta del Atlas, proceso que fue confirmado públicamente por el actual propietario del club, Alejandro Irarragorri.

El dirigente explicó que el equipo rojinegro se encuentra en un proceso de negociación con varios fondos de inversión, coordinado por un banco estadounidense, y que entre los grupos interesados se encuentra el empresario José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla.

La afición rojinegra espera por una pronta resolución | MexSport

Irarragorri señaló que el proyecto de Bejos es uno de los que presenta avances dentro de las negociaciones, aunque aclaró que no existe exclusividad con ningún grupo y que el proceso podría definirse de cara al verano, cuando se analicen las propuestas finales para el futuro del club.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

