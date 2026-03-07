"Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América

El Club América atraviesa uno de sus momentos más complicados en la era reciente. Tras la euforia del histórico tricampeonato, las Águilas parecen haber entrado en una caída libre que mantiene a la afición en un estado de alerta máxima. Ante este panorama, voces influyentes cercanas a la cúpula azulcrema han comenzado a presionar por una reestructuración financiera y deportiva inmediata.

La más reciente derrota de América fue en la Jornada 9 en contra de Juárez | Imago7

PETICIÓN DIRECTA AZCÁRRAGA

En una charla reciente en el podcast Futbol de Cabeza, conducido por Ricardo Peláez, Jorge "El Burro" Van Rankin reveló haber sostenido una conversación directa con el dueño del equipo, Emilio Azcárraga. El comunicador, cuya estrecha relación con el empresario es de sobra conocida por sus constantes apariciones en el palco del Estadio Azteca, fue contundente sobre el mensaje que transmitió al mandamás de Coapa.

"Yo le dije a Emilio (Azcárraga): 'hay que abrir la cartera' Ya fuiste tricampeón, llegaste a una cuarta Final, ya no va a ser lo mismo y ahí están los problemas"

Tanto Peláez como Van Rankin llegaron a la conclusión de que el ciclo actual del plantel parece agotado y que la única vía de escape es una inversión agresiva en refuerzos de verdadera jerarquía que devuelvan el protagonismo perdido al conjunto de Coapa.

Emilio Azcárraga visita al América previo al duelo ante León | IMAGO7

LOS ÚLTIMOS FICHAJES DE AMÉRICA

A pesar de las críticas que sugieren una falta de inversión, la realidad administrativa del club muestra una cara distinta en los últimos periodos. El América sí ha realizado movimientos financieros de peso, aunque los resultados en la cancha no han respaldado los nombres incorporados a la nómina.

El paso de Allan Saint-Maximin por la institución ha sido prácticamente inadvertido, pues el francés llegó con cartel de estrella y terminó pasando "de noche" por el nido. Para el presente torneo, la directiva apostó por el mercado brasileño con las incorporaciones de Vinícius Lima y Raphael Veiga. Sin embargo, ambos futbolistas se encuentran bajo un esquema de préstamo con opción a compra, y su rendimiento aún no justifica una inversión definitiva por sus cartas.

Raphael Veiga en su debut con América | IMAGO7