Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

"Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América

Emilio Azcárraga, dueño del Club América | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:55 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Jorge Van Rankin confiesa que habló personalmente con el dueño de las Águilas para invertir más en fichajes

El Club América atraviesa uno de sus momentos más complicados en la era reciente. Tras la euforia del histórico tricampeonato, las Águilas parecen haber entrado en una caída libre que mantiene a la afición en un estado de alerta máxima. Ante este panorama, voces influyentes cercanas a la cúpula azulcrema han comenzado a presionar por una reestructuración financiera y deportiva inmediata.

La más reciente derrota de América fue en la Jornada 9 en contra de Juárez | Imago7

PETICIÓN DIRECTA AZCÁRRAGA

En una charla reciente en el podcast Futbol de Cabeza, conducido por Ricardo Peláez, Jorge "El Burro" Van Rankin reveló haber sostenido una conversación directa con el dueño del equipo, Emilio Azcárraga. El comunicador, cuya estrecha relación con el empresario es de sobra conocida por sus constantes apariciones en el palco del Estadio Azteca, fue contundente sobre el mensaje que transmitió al mandamás de Coapa.

"Yo le dije a Emilio (Azcárraga): 'hay que abrir la cartera' Ya fuiste tricampeón, llegaste a una cuarta Final, ya no va a ser lo mismo y ahí están los problemas"

Tanto Peláez como Van Rankin llegaron a la conclusión de que el ciclo actual del plantel parece agotado y que la única vía de escape es una inversión agresiva en refuerzos de verdadera jerarquía que devuelvan el protagonismo perdido al conjunto de Coapa.

Emilio Azcárraga visita al América previo al duelo ante León | IMAGO7

LOS ÚLTIMOS FICHAJES DE AMÉRICA

A pesar de las críticas que sugieren una falta de inversión, la realidad administrativa del club muestra una cara distinta en los últimos periodos. El América sí ha realizado movimientos financieros de peso, aunque los resultados en la cancha no han respaldado los nombres incorporados a la nómina.

El paso de Allan Saint-Maximin por la institución ha sido prácticamente inadvertido, pues el francés llegó con cartel de estrella y terminó pasando "de noche" por el nido. Para el presente torneo, la directiva apostó por el mercado brasileño con las incorporaciones de Vinícius Lima y Raphael Veiga. Sin embargo, ambos futbolistas se encuentran bajo un esquema de préstamo con opción a compra, y su rendimiento aún no justifica una inversión definitiva por sus cartas.

Raphael Veiga en su debut con América | IMAGO7

Pese a la urgencia expresada por Van Rankin y el entorno americanista de "abrir la cartera", la directiva tiene las manos atadas en el corto plazo. Con el periodo de registros cerrado, cualquier plan para ejecutar una limpieza profunda o traer nuevos referentes deberá esperar obligatoriamente hasta el próximo mercado de transferencias.

Últimos videos
Lo Último
17:22 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
17:06 Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
16:56 Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
16:37 Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
16:35 VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
16:20 Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
16:09 ‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol
16:04 ¡La pelota siempre al '10'! Lamine Yamal da importante victoria al Barcelona sobre Athletic Club
15:49 “Será como un videojuego” Checo Pérez se declara listo para el Gran Premio de Australia
15:46 Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Futbol
07/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Contra
07/03/2026
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Futbol
07/03/2026
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
Futbol
07/03/2026
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Contra
07/03/2026
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
Futbol
07/03/2026
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima