Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol

Héctor Moreno y la novena de Méxcio I IMAGO7 / MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:09 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ex futbolista y capitán de Rayados y la Selección Mexicana mostró su apoyo a la novena de México

Luego de tres años de espera arrancó el Clásico Mundial de Béisbol, donde la novena de México se presenta como uno de los cinco candidatos a ganar el campeonato, ante esta situación, el manager tricolor, Benjamín Gil, pidió el apoyo de todos los mexicanos, llamado al que Héctor Moreno ex jugador de futbol mexicano respondió.

Héctor Moreno renueva con Rayados | MEXSPORT

¿Qué hizo Héctor Moreno?

El originario de una de las tierras beisboleras más importante de México (Culiacán), posteó en redes sociales el video donde Gil pide a los mexicanos olvidarse un tiempo del futbol para ver y apoyar el béisbol.

Héctor Moreno con el Tri | IMAGO7

“No le pido a la afición que deje de ver el futbol, solo les pido que volteen a ver al béisbol”, declaró Benjamín Gil previo al debut de México en el Clásico Mundial de Béisbol ante Gran Bretaña. 

Moreno compartió el video del manager con los emojis de ‘a la orden’ y una llama de fuego. Ante su posteo en la red social, X, múltiples seguidores del jugador aplaudieron su apoyo y consciencia al compartir el mensaje del manager mexicano, recalcando lo relacionadas que están sus raíces con el juego de pelota.

México en el Clásico Mundial de Béisbol

La novena tricolor saltó al diamante internacional como una de las tres candidatas a levantar el título, únicamente por debajo de las potencias de Japón y Estados Unidos (rival que comparte grupo con México).

Novena de México en su debut en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

El equipo comandado por Benjamín Gil tuvo su debut en la ciudad de Houston, donde se impuso al equipo de Gran Bretaña, ocho carreras contra dos, con una magnífica actuación del jugador de los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda.

Ahora tras su debut, el equipo tricolor se enfrentará a su similar de Brasil desde el Daikin Park, en un duelo que podría ser crucial y marcar el rumbo del equipo en la Fase de Grupos, ya que posterior al duelo ante la verdeamarela, México tendrá su prueba más complicada ante Estados Unidos.

Novena Mexicana en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
17:22 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
17:06 Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
16:56 Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
16:37 Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
16:35 VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
16:20 Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
16:09 ‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol
16:04 ¡La pelota siempre al '10'! Lamine Yamal da importante victoria al Barcelona sobre Athletic Club
15:49 “Será como un videojuego” Checo Pérez se declara listo para el Gran Premio de Australia
15:46 Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Futbol
07/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Contra
07/03/2026
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Futbol
07/03/2026
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
Futbol
07/03/2026
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Contra
07/03/2026
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
Futbol
07/03/2026
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima