‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol

Luego de tres años de espera arrancó el Clásico Mundial de Béisbol, donde la novena de México se presenta como uno de los cinco candidatos a ganar el campeonato, ante esta situación, el manager tricolor, Benjamín Gil, pidió el apoyo de todos los mexicanos, llamado al que Héctor Moreno ex jugador de futbol mexicano respondió.

Héctor Moreno renueva con Rayados | MEXSPORT

¿Qué hizo Héctor Moreno?

El originario de una de las tierras beisboleras más importante de México (Culiacán), posteó en redes sociales el video donde Gil pide a los mexicanos olvidarse un tiempo del futbol para ver y apoyar el béisbol.

Héctor Moreno con el Tri | IMAGO7

“No le pido a la afición que deje de ver el futbol, solo les pido que volteen a ver al béisbol”, declaró Benjamín Gil previo al debut de México en el Clásico Mundial de Béisbol ante Gran Bretaña.

Moreno compartió el video del manager con los emojis de ‘a la orden’ y una llama de fuego. Ante su posteo en la red social, X, múltiples seguidores del jugador aplaudieron su apoyo y consciencia al compartir el mensaje del manager mexicano, recalcando lo relacionadas que están sus raíces con el juego de pelota.

México en el Clásico Mundial de Béisbol

La novena tricolor saltó al diamante internacional como una de las tres candidatas a levantar el título, únicamente por debajo de las potencias de Japón y Estados Unidos (rival que comparte grupo con México).

Novena de México en su debut en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

El equipo comandado por Benjamín Gil tuvo su debut en la ciudad de Houston, donde se impuso al equipo de Gran Bretaña, ocho carreras contra dos, con una magnífica actuación del jugador de los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda.

Ahora tras su debut, el equipo tricolor se enfrentará a su similar de Brasil desde el Daikin Park, en un duelo que podría ser crucial y marcar el rumbo del equipo en la Fase de Grupos, ya que posterior al duelo ante la verdeamarela, México tendrá su prueba más complicada ante Estados Unidos.