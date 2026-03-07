Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Debut agridulce! Martín Demichelis deja ir la victoria ante Osasuna en su primer duelo como entrenador de Mallorca

Martín Demichelis en su primer partido como entrenador de Mallorca | X: @RCD_Mallorca
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:31 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exentrenador de Rayados no tuvo el mejor de los debuts en LaLiga; su equipo dejó ir dos puntos en el final del duelo

Mallorca se encuentra en posiciones de descenso, por lo que la directiva puso 'manos a la obra' buscando a un nuevo entrenador con el que puedan mantenerse dentro de la Primera División del futbol español.

El elegido fue el ex director técnico de Rayados de Monterrey y River Plate, Martín Demichelis, quien no ha tenido un gran inicio de aventura en su nuevo club, pues han dejado ir puntos importantes de cara a la siguiente parte de la temporada.

Mallorca tuvo este fin de semana el debut de su nuevo entrenador | X: @RCD_Mallorca

¿Qué pasó en el partido de Mallorca?

El compromiso en contra de Osasuna terminó con un marcador de 2-2; sin embargo, más allá de que en la actualidad, un punto es de mucha ayuda para el equipo bermellón, en el trámite del juego perdieron la posibilidad de ganar, así que ha sido un resultado agridulce.

Mallorca, esta vez como visitante, ha dejado ir una ventaja de un par de goles, misma que ha conseguido el mismo jugador, su delantero kosovar, Vedat Muriqi. El primero de esos goles lo consiguió al 35' cuando el portero Sergio Herrera cometió un error que terminó por ser bien aprovechado para la visita.

Fue ya en la segunda parte cuando llegó el segundo gol cortesía del mismo autor, pero con asistencia de Sergi Darder, por lo que parecía que el debut de Demichelis terminaría de la mejor manera posible, pero desafortunadamente todo se vino abajo con el paso de los minutos.

Festejo de uno de los goles de Vedat Muriqi | X: @RCD_Mallorca

El lema del equipo local se hizo presente: "Osasuna nunca se rinde", ya que con el marcador abajo 0-2, la recta final del encuentro arruinó la fiesta, primero con Kike Barja al 89', quien solamente tuvo que empujar el esférico tras un centro dentro del área.

La catástrofe se consumó en el tiempo de agregado, pues una jugada en favor de Ante Budimir permitió que empataran en los minutos de 'agonía' en el partido con un disparo al poste izquierdo del arco bermellón. El entrenador argentino y sus dirigidos dejaron ir puntos y su debut terminó por ser amargo.

¿Qué dijo Demichelis tras debutar con Mallorca?

Luego de haber dejado ir uno de los resultados más importantes en la temporada apenas en su primer partido, el técnico argentino no dejó pasar la oportunidad de celebrar el funcionamiento de los suyos a pesar de haberse quedado en el camino.

Demichelis ha debutado con el equipo bermellón | X: @RCD_Mallorca

Estoy muy agradecido a los jugadores, se dejaron todo. Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. El resultado, de amargura. Pero estoy muy contento con muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente y, si hay algo que se necesita para salir de esta situación, es eso: valentía

El partido se fue desvirtuando desfavorablemente para nosotros. Después hay un equipo que tiene la energía de su gente y hasta la propia expulsión estábamos bien. Hay muchas cosas buenas.

Acerca de la tarjeta roja que recibió su jugador Jan Virgili, el argentino decidió guardarse su opinión, argumentando que es la decisión del silbante y no hay nada por agregar.

Últimos videos
Lo Último
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
19:36 Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
19:23 No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
19:11 Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
19:06 Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
19:02 ¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
18:41 Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026
18:34 ¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido
18:21 ‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas
18:19 Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Futbol
07/03/2026
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
Futbol
07/03/2026
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Futbol
07/03/2026
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Lucha
07/03/2026
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
Futbol
07/03/2026
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
Futbol
07/03/2026
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10