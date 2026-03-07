¡Debut agridulce! Martín Demichelis deja ir la victoria ante Osasuna en su primer duelo como entrenador de Mallorca

Mallorca se encuentra en posiciones de descenso, por lo que la directiva puso 'manos a la obra' buscando a un nuevo entrenador con el que puedan mantenerse dentro de la Primera División del futbol español.

El elegido fue el ex director técnico de Rayados de Monterrey y River Plate, Martín Demichelis, quien no ha tenido un gran inicio de aventura en su nuevo club, pues han dejado ir puntos importantes de cara a la siguiente parte de la temporada.

Mallorca tuvo este fin de semana el debut de su nuevo entrenador | X: @RCD_Mallorca

¿Qué pasó en el partido de Mallorca?

El compromiso en contra de Osasuna terminó con un marcador de 2-2; sin embargo, más allá de que en la actualidad, un punto es de mucha ayuda para el equipo bermellón, en el trámite del juego perdieron la posibilidad de ganar, así que ha sido un resultado agridulce.

Mallorca, esta vez como visitante, ha dejado ir una ventaja de un par de goles, misma que ha conseguido el mismo jugador, su delantero kosovar, Vedat Muriqi. El primero de esos goles lo consiguió al 35' cuando el portero Sergio Herrera cometió un error que terminó por ser bien aprovechado para la visita.

Fue ya en la segunda parte cuando llegó el segundo gol cortesía del mismo autor, pero con asistencia de Sergi Darder, por lo que parecía que el debut de Demichelis terminaría de la mejor manera posible, pero desafortunadamente todo se vino abajo con el paso de los minutos.

Festejo de uno de los goles de Vedat Muriqi | X: @RCD_Mallorca

El lema del equipo local se hizo presente: "Osasuna nunca se rinde", ya que con el marcador abajo 0-2, la recta final del encuentro arruinó la fiesta, primero con Kike Barja al 89', quien solamente tuvo que empujar el esférico tras un centro dentro del área.

La catástrofe se consumó en el tiempo de agregado, pues una jugada en favor de Ante Budimir permitió que empataran en los minutos de 'agonía' en el partido con un disparo al poste izquierdo del arco bermellón. El entrenador argentino y sus dirigidos dejaron ir puntos y su debut terminó por ser amargo.

¿Qué dijo Demichelis tras debutar con Mallorca?

Luego de haber dejado ir uno de los resultados más importantes en la temporada apenas en su primer partido, el técnico argentino no dejó pasar la oportunidad de celebrar el funcionamiento de los suyos a pesar de haberse quedado en el camino.

Demichelis ha debutado con el equipo bermellón | X: @RCD_Mallorca

Estoy muy agradecido a los jugadores, se dejaron todo. Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. El resultado, de amargura. Pero estoy muy contento con muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente y, si hay algo que se necesita para salir de esta situación, es eso: valentía

El partido se fue desvirtuando desfavorablemente para nosotros. Después hay un equipo que tiene la energía de su gente y hasta la propia expulsión estábamos bien. Hay muchas cosas buenas.