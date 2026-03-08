Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas

Memote Martínez tras anotar gol a Necaxa en Liga MX I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:21 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del conjunto universitario aseguró que siempre va entregar su 100% con el equipo

Luego de que el equipo de los Pumas de la UNAM cayera en un auténtico partidazo ante los Diablos Rojos del Toluca en Ciudad Universitaria, el cuadro de Efraín Juárez logró reponerse solo una jornada después tras vencer por la mínima a los Rayos del Necaxa con gol de Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien aseguró dar siempre lo mejor para conseguir el resultado.

Memote Martínez celebrando su gol vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

‘Siempre lo mejor’

El delantero de Pumas ingresó de cambio al minuto 78 del duelo de la Jornada 10 de Liga MX ante los Rayos. Solo cinco minutos después logró anotar el único gol de partido gracias a un extraordinario centro de tiro libre por parte de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla. 

Tras su heroico momento y poner a los Pumas de manera momentánea en la cuarta posición del campeonato, Memote aseguró que lo importante era reponerse de la derrota en casa la jornada pasada y seguir más fuertes. 

Memote Martínez celebra gol con Pumas vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

“Personalmente me siento muy estable, con confianza, siempre lo he demostrado soy un jugador responsable y trabajador, así me den cinco minutos los voy a aprovechar, siempre daré todo por esta playera hasta el ultimo día que yo me vaya porque me han entregado mucho”, aseguró el delantero de Pumas.

Memote también reconoció la labor del equipo de Pumas al reponerse de la derrota a mitad de semana, destacando el compromiso del equipo y asegurando que pueden llegar cosas importantes en el futuro.

“Lo más importante era como el equipo reaccionaba esta noche, si bien no fue un golpe duro si nos dejó marcados porque sabíamos que merecíamos más en el partido, pero bueno yo creo que el  hecho de este partido y lo que demostró el equipo nos puede ilusionar con cosas importantes”, aseguró Memote. 
Jugadores de Pumas festejan victoria vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

¿Qué sigue para Pumas?

Luego de derrotar a los Rayos en el Estado Victoria,, tal y como lo mencionó Memote, se viene tres finales para el cuadro de cantera. Para la Jornada 11 los Pumas van a recibir a la Máquina de Cruz Azul, actual líder del torneo; posteriormente volverán a ser locales ante a las Águilas del América en la Jornada 12 y cerrarán su complicado calendario visitando a las Chivas para la Jornada 13.

Actualmente el equipo de los Pumas milita en la tercera posición del Clausura 2026, estando únicamente debajo del Bicampeón Toluca y del superlíder, Cruz Azul, dejando un de los mejore momentos del equipo al mando de Efraín juárez.

Guillermo Martínez festa gol con Pumas I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
19:36 Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
19:23 No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
19:11 Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
19:06 Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
19:02 ¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
18:41 Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026
18:34 ¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido
18:21 ‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas
18:19 Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Futbol
07/03/2026
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
Futbol
07/03/2026
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Futbol
07/03/2026
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Lucha
07/03/2026
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
Futbol
07/03/2026
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
Futbol
07/03/2026
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10