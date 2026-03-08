‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas

Luego de que el equipo de los Pumas de la UNAM cayera en un auténtico partidazo ante los Diablos Rojos del Toluca en Ciudad Universitaria, el cuadro de Efraín Juárez logró reponerse solo una jornada después tras vencer por la mínima a los Rayos del Necaxa con gol de Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien aseguró dar siempre lo mejor para conseguir el resultado.

Memote Martínez celebrando su gol vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

‘Siempre lo mejor’

El delantero de Pumas ingresó de cambio al minuto 78 del duelo de la Jornada 10 de Liga MX ante los Rayos. Solo cinco minutos después logró anotar el único gol de partido gracias a un extraordinario centro de tiro libre por parte de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla.

Tras su heroico momento y poner a los Pumas de manera momentánea en la cuarta posición del campeonato, Memote aseguró que lo importante era reponerse de la derrota en casa la jornada pasada y seguir más fuertes.

Memote Martínez celebra gol con Pumas vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

“Personalmente me siento muy estable, con confianza, siempre lo he demostrado soy un jugador responsable y trabajador, así me den cinco minutos los voy a aprovechar, siempre daré todo por esta playera hasta el ultimo día que yo me vaya porque me han entregado mucho”, aseguró el delantero de Pumas.

Memote también reconoció la labor del equipo de Pumas al reponerse de la derrota a mitad de semana, destacando el compromiso del equipo y asegurando que pueden llegar cosas importantes en el futuro.

“Lo más importante era como el equipo reaccionaba esta noche, si bien no fue un golpe duro si nos dejó marcados porque sabíamos que merecíamos más en el partido, pero bueno yo creo que el hecho de este partido y lo que demostró el equipo nos puede ilusionar con cosas importantes”, aseguró Memote.

Jugadores de Pumas festejan victoria vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

¿Qué sigue para Pumas?

Luego de derrotar a los Rayos en el Estado Victoria,, tal y como lo mencionó Memote, se viene tres finales para el cuadro de cantera. Para la Jornada 11 los Pumas van a recibir a la Máquina de Cruz Azul, actual líder del torneo; posteriormente volverán a ser locales ante a las Águilas del América en la Jornada 12 y cerrarán su complicado calendario visitando a las Chivas para la Jornada 13.

Actualmente el equipo de los Pumas milita en la tercera posición del Clausura 2026, estando únicamente debajo del Bicampeón Toluca y del superlíder, Cruz Azul, dejando un de los mejore momentos del equipo al mando de Efraín juárez.