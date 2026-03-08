No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro

Luis Ángel Malagón quien fuera sustituido del 11 titular del cuadro de las Águilas del América para el duelo de Jornada 10 de Liga MX ante los Gallos Blancos del Querétaro, fue visto muy preocupado desde la zona externa del terreno de juego, misma en la que no está acostumbrado a estar.

Presión americanista

Luego de los malos resultados en Liga MX, el cuadro de Coapa llegó a la cancha de Querétaro con la necesidad de ganar los tres puntos. Sin embargo, algo con lo que no contaba la afición azulcrema fue con los cambios en la plantilla de André Jardine.

Uno de los más llamativos fue el de Luis Malagón, portero titular que fue suplantado por Rodolfo Cota. Pese a lo que muchos podrían creer, la razón principal fue para darle descanso al arquero previo al duelo de Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante el Philadelphia Unión.

Pese a que el cambio fue meramente para darle descanso, el guardameta de la Selección Mexicana fue captado durante todo el partido viviendo muy de cerca las acciones sin despegar los ojos de la número cinco.

¿Cómo le fue al América sin Malagón?

Pese a volver a sufrir, el cuadro del América logró superar a los Gallos de Querétaro con un marcador de 1-2, gracias a las anotaciones de Brian Rodríguez y Pato Salas, poniendo de manera momentánea al equipo en zona de liguilla.

Además de seguir cada jugada con atención, las cámaras de televisión también captaron a Malagón dando constantes indicaciones desde la banca, mostrando su liderazgo incluso fuera del campo. El arquero no dejó de comunicarse con sus compañeros en defensa y en varios momentos se levantó de su asiento para observar con mayor claridad lo que ocurría en la cancha de La Corregidora.

La reacción del guardameta también evidenció el grado de compromiso que mantiene con el equipo, ya que a pesar de no participar directamente en el partido, vivió el encuentro con intensidad. Todo apunta a que Malagón volvería a la titularidad en los próximos compromisos del América, especialmente en el duelo internacional ante Philadelphia Union, donde se espera que Jardine utilice a su once estelar.