Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro

Malagón celebrando la victoria del América ante Querétaro en Liga MX I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:23 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero azulcrema se mostró preocupado durante gran parte del juego en la cancha de la Corregidora

Luis Ángel Malagón quien fuera sustituido del 11 titular del cuadro de las Águilas del América para el duelo de Jornada 10 de Liga MX ante los Gallos Blancos del Querétaro, fue visto muy preocupado desde la zona externa del terreno de juego, misma en la que no está acostumbrado a estar.

Malagón en el calentamiento del duelo América vs Querétaro I IMAGO7

Presión americanista 

Luego de los malos resultados en Liga MX, el cuadro de Coapa llegó a la cancha de Querétaro con la necesidad de ganar los tres puntos. Sin embargo, algo con lo que no contaba la afición azulcrema fue con los cambios en la plantilla de André Jardine. 

Uno de los más llamativos fue el de Luis Malagón, portero titular que fue suplantado por Rodolfo Cota. Pese a lo que muchos podrían creer, la razón principal fue para darle descanso al arquero previo al duelo de Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante el Philadelphia Unión

Patricio Salas y Luis Ángel Malagón celebrando la victoria del América ante Querétaro I IMAGO7

Pese a que el cambio fue meramente para darle descanso, el guardameta de la Selección Mexicana fue captado durante todo el partido viviendo muy de cerca las acciones sin despegar los ojos de la número cinco. 

¿Cómo le fue al América sin Malagón?

Pese a volver a sufrir, el cuadro del América logró superar a los Gallos de Querétaro con un marcador de 1-2, gracias a las anotaciones de Brian Rodríguez y Pato Salas, poniendo de manera momentánea al equipo en zona de liguilla. 

Alejandro Zendejas disputando un balón contra Querétaro en la Liga MX I IMAGO7

Además de seguir cada jugada con atención, las cámaras de televisión también captaron a Malagón dando constantes indicaciones desde la banca, mostrando su liderazgo incluso fuera del campo. El arquero no dejó de comunicarse con sus compañeros en defensa y en varios momentos se levantó de su asiento para observar con mayor claridad lo que ocurría en la cancha de La Corregidora.

La reacción del guardameta también evidenció el grado de compromiso que mantiene con el equipo, ya que a pesar de no participar directamente en el partido, vivió el encuentro con intensidad. Todo apunta a que Malagón volvería a la titularidad en los próximos compromisos del América, especialmente en el duelo internacional ante Philadelphia Union, donde se espera que Jardine utilice a su once estelar.

Gol de Brian Rodríguez tras asistencia de Alejandro Zendejas I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
19:36 Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
19:23 No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
19:11 Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
19:06 Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
19:02 ¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
18:41 Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026
18:34 ¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido
18:21 ‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas
18:19 Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Futbol
07/03/2026
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
Futbol
07/03/2026
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Futbol
07/03/2026
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Lucha
07/03/2026
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
Futbol
07/03/2026
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
Futbol
07/03/2026
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10