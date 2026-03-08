Larcamón levanta la mano por el Toro para Uruguay rumbo al Mundial

El gran momento de Gabriel Fernández con Cruz Azul no pasa desapercibido para su entrenador. Nicolás Larcamón destacó el nivel del delantero uruguayo y aseguró que, por su rendimiento, debería ser considerado para la selección de su país rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico argentino habló sobre la actualidad del 'Toro' y reveló que desde la temporada pasada ya le veía condiciones para aspirar a una convocatoria con la selección charrúa.

Cruz Azul goleó a San Luis en la Fecha 10 | MexSport

¿'Toro' a la Copa del Mundo?

“Yo sé lo dije al Toro la temporada pasada, no te sorprenda jugar el Mundial. Desde mi punto de vista he tenido la dicha de dirigir a muchos buenos delanteros Viñas, etc), dijo en conferencia de prensa.

Para Larcamón, lo que muestra Gabriel Fernández en la cancha va más allá de los goles. Considera que sus condiciones físicas y técnicas lo convierten en un delantero muy completo dentro del área.

El 'Toro' fue el anotador del segundo tanto | MexSport

“El caso del Toro es un espectáculo, tiene una potencia fenomenal, remate de cabeza, responde”

A pesar de su opinión, el técnico fue respetuoso con el proceso de la selección uruguaya, actualmente dirigida por Marcelo Bielsa, quien es el encargado de definir la lista de convocados.

Larcamón se dirige a Bielsa

“Con todo el respeto para Bielsa, como seleccionador de Uruguay debería de considerar a Gabriel Fernández, es uno de los mejores centros delanteros de Uruguay, yo creo que lo debería de considerar, no es algo que a mí me compete”, argumentó.

Mientras tanto, el “Toro” continúa enfocado en mantener su gran nivel con Cruz Azul, con la esperanza de que sus actuaciones en la Liga MX lo acerquen cada vez más al sueño de vestir la camiseta charrúa.