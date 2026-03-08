Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío

Armando González de Chivas en Liga MX I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:23 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero mexicano no pudo separar a Camilo Vargas para poner a Chivas arriba en el marcador

El Clásico Tapatío entre las Chivas y el Atlas volvió a ser tan intenso como su historia lo demanda. Desde polémicas arbitrales, hasta grandes aciertos y errores de los 22 protagonistas, una de ellas la falla del delantero Armando ‘Hormiga’ González, quien no pudo superar a Camilo Vargas en los 11 pasos.

Camilo Vargas y Atlas tras caer ante Chivas en el Clásico Tapatío I IMAGO7

¿Cómo fue la falla de la Hormiga?

Durante la segunda parte del juego correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, una polémica jugada se suscitó dentro del área chica del Atlas, provocando un dudoso penal para el Rebaño, mismo que pudo significar el 1-2 en el marcador. 

Luego de la comentada decisión del árbitro, Gato Ortiz, el responsable de hacer valer el tiro de castigo fue Armando Gonzáles, actual goleador de las Chivas y que ya había marcado el 1-1 minutos antes.

Gato Ortiz amonestando a un jugador de Atlas en el duelo contra Chivas I IMAGO7

Tras confirmarse la decisión, el delantero colocó la bola y se perfiló de pierna zurda ante un experto en estas instancias, Camilo Vargas. Tras la espera el árbitro hizo sonar su silbato y después de tomar carrera, la Hormiga lanzó un zapatazo que fue detenido por el arquero de la Selección de Colombia, haciendo explotar el Estadio Jalisco.

Al final para la afición rojinegra fue justicia divina por tan polémica y cuestionable decisión del silbante mexicano, mientras que para los rojiblancos significó una derrota en una batalla que ya sentía ganada. 

Gato Ortiz marcando penal para Chivas en el juego contra Atlas de Liga MX I IMAGO7

Nada nuevo en Guadalajara 

Pese al júbilo de la afición rojinegra, el silbante volvió a marcar tiro penal dudoso solo unos minutos después, mismo que fue cobrado de gran manera por el fichaje de Chivas, Ángel Sepúlveda.

Tras el tiro de castigo anotado por el ‘Cuate’ el equipo de Chivas logró llevarse la victoria definitiva en el Clásico Tapatío 1-2, confirmando su gran momento dentro del campeonato mexicano y aferrándose  la tercera posición del Clausura 2026.

Gato Ortiz amonestando a un jugador de Chivas e el duelo de Liga MX contra Atlas I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
22:08 Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia
21:59 Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House
21:54 Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26
21:32 ¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza
21:23 ¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
21:11 ¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco
20:36 ¡Terrible! Jugador de Independiente del Valle, de Ecuador, sufre escalofriante lesión
20:32 Larcamón levanta la mano por el Toro para Uruguay rumbo al Mundial
20:08 'Tala' Rangel comete penoso error en el primer gol de Atlas en el Clásico Tapatío
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia
Fórmula 1
07/03/2026
Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia
Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House
Otros Deportes
07/03/2026
Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House
Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26
Futbol
07/03/2026
Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26
¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza
Futbol
07/03/2026
¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza
¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
Futbol
07/03/2026
¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco
Futbol
07/03/2026
¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco