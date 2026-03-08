Verificación de edad requerida
¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
El Clásico Tapatío entre las Chivas y el Atlas volvió a ser tan intenso como su historia lo demanda. Desde polémicas arbitrales, hasta grandes aciertos y errores de los 22 protagonistas, una de ellas la falla del delantero Armando ‘Hormiga’ González, quien no pudo superar a Camilo Vargas en los 11 pasos.
¿Cómo fue la falla de la Hormiga?
Durante la segunda parte del juego correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, una polémica jugada se suscitó dentro del área chica del Atlas, provocando un dudoso penal para el Rebaño, mismo que pudo significar el 1-2 en el marcador.
Luego de la comentada decisión del árbitro, Gato Ortiz, el responsable de hacer valer el tiro de castigo fue Armando Gonzáles, actual goleador de las Chivas y que ya había marcado el 1-1 minutos antes.
Tras confirmarse la decisión, el delantero colocó la bola y se perfiló de pierna zurda ante un experto en estas instancias, Camilo Vargas. Tras la espera el árbitro hizo sonar su silbato y después de tomar carrera, la Hormiga lanzó un zapatazo que fue detenido por el arquero de la Selección de Colombia, haciendo explotar el Estadio Jalisco.
Al final para la afición rojinegra fue justicia divina por tan polémica y cuestionable decisión del silbante mexicano, mientras que para los rojiblancos significó una derrota en una batalla que ya sentía ganada.
Nada nuevo en Guadalajara
Pese al júbilo de la afición rojinegra, el silbante volvió a marcar tiro penal dudoso solo unos minutos después, mismo que fue cobrado de gran manera por el fichaje de Chivas, Ángel Sepúlveda.
Tras el tiro de castigo anotado por el ‘Cuate’ el equipo de Chivas logró llevarse la victoria definitiva en el Clásico Tapatío 1-2, confirmando su gran momento dentro del campeonato mexicano y aferrándose la tercera posición del Clausura 2026.