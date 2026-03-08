¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco

Guadalajara se pintó de Rojiblanco. Chivas se quedó con el Clásico Tapatío, el equipo de Gabriel Milito vino atrás y a base de insistencia le dio al vuelta al marcador para vencer 1-2 al Atlas, terminando con la racha de seis meses sin derrota en casa del equipo Rojinegro y regresando al sendero del triunfo.

Atlas se colocó pronto al frente en el marcador. Ante el gran recibimiento recibido y el empuje de su afición, los dirigidos por Diego Cocca, aprovecharon un error de Chivas para colocar el primero de la noche.

En una salida desde su propio marco, Raúl Rangel salió jugando con Rubén González, quien en su afán de ir por la pelota se cayó por lo que el balón fue recuperado por Paulo Ramírez, este vio adelantado al ‘Tala’ y definió con un disparo colocado para colocar el 1-0 y convertir en una fiesta las gradas del Estadio Jalisco.

El gol de los Rojinegros fue un duro golpe para el equipo de Gabriel Milito, quienes tuvieron su primer aproximación importante hasta el minuto 30. Posteriormente Chivas fue el dueño y amo de las acciones, los Rojiblancos se hicieron de la pelota y replegaron al cuadro local en su propia puerta.

Pese a tener el dominio de las acciones, Chivas se fue al descanso sin anotaciones, sumamente presionado y con múltiples dudas, mientras que Atlas con el cuchillo entre dientes, se fue al descanso con su portería sin anotaciones.

En la parte complementaria, la insistencia de Chivas tuvo su recompensa, luego de Ángel Sepúlveda le robó el balón a Aldo Rocha en una salida, por lo que el balón llegó a los pies de Armando González, quien sacó un disparo potente que fue ligeramente desviado e imposibilitó que Camilo Vargas llegara al balón, por lo que llegó el tanto del empate, para la locura entre la afición del Guadalajara.

Con este tanto, la ‘Hormiga’ marcó su cuarto gol consecutivo en los Clásicos que disputa Chivas, tanto el Clásico Nacional como Tapatío, apareciendo en todos los duelos ante los antagonistas del conjunto Rojiblanco. Además de conseguir su cuarto gol en clásico más añejo del futbol mexicano.

Tras conseguir el empate, la afición del Guadalajara se volcó al frente y en una aproximación, Ángel Sepulveda recibió un jalón de camiseta, mismo que el arbitro fue a revisar en el VAR, por lo que sancionó la pena máxima para Chivas, la “Hormiga” González fue el encargado de cobrar, pero el tanto no llegó después de que Camilo Vargas atajó el disparo de gran manera para evitar la ventaja de Chivas.

Con la ataja de Vargas, el Jalisco se convirtió en una fiesta por parte de la gente de Atlas, mientras que la gente de Chivas no dejó de empujar a su equipo y en pocos minutos llegó la recompensa, nuevamente Sepúlveda recibió una falta dentro del área y se sancionó otra pena máxima para el Guadalajara.

González y Sepúlveda hablaron previo al cobro, Milito dejó la decisión en ellos, por lo que el experimentado delantero se quedó con el balón y fue el encargado de cobrar y convertir el tanto que la dio la vuelta al marcador para la locura en el sector de los aficionados del Guadalajara, Chivas ya lo ganaba como premio a su insistencia.