Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26

Enner Valencia dio el triunfo a Pachuca | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 21:54 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Tuzos se llevaron la victoria en casa en los últimos minutos ante La Franja

Los Tuzos de Pachuca se llevaron una victoria importante sobre La Franja del Puebla, en un partido donde no hubo mucho futbol y contadas emociones.

Pachua vs Puebla | MEXSPORT

¿Cómo fue el juego en el Hidalgo?

Durante el primer tiempo no hubo acciones destacadas, con poco control de balón por parte de ambas escudras y escasas llegadas al arco. Kevin Velasco de Puebla fue el más destacado por su versatilidad y profundidad por los costados.

Muchas faltas y tarjetas amarillas, incluyendo la expulsión de Carlos Sánchez por un pisotón sobre un jugador rival fue lo más destacado de la primera mitad.

La dinámica del partido en los primeros 45 minutos fue lenta y precavida, Pachuca le cedió la iniciativa a Puebla pero los visitantes no aprovecharon la ventaja.

Valencia celebra su gol con Pachuca | MEXSPORT

¿Cómo fueron los goles del partido?

En la segunda mitad, ambas escuadras se mantuvieron cuidadosas pero finalmente tras los cambios efectuados por Tuzos llegó el gol que abrió el marcador.

Víctor Guzmán recibió un balón y ante la sombra de Salomón Rondón puso el primero gol pegado a primer poste.

Al minuto 78 aparecía José Pachuca por La Franja, con balón controlado desde medio sector sacó un disparo que se fue en curva directo a la portería de Carlos Moreno y empató el partido 1-1.

El ecuatoriano Ener Valencia no perdonaba y puso el segundo para Tuzos, al momento 2-1 a 10 minutos de finalizar el partido.

Para Puebla fue Alexis Canelo quien metió el empate para Puebla. Sin embargo, el gol fue anulado por una falta previa.

Pocho Guzmán, tras anotar | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
23:59 Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas
23:40 George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición
23:36 Milito asegura que fue una victoria merecida y justa ante Atlas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Futbol
08/03/2026
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
08/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento