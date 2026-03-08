Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26

Los Tuzos de Pachuca se llevaron una victoria importante sobre La Franja del Puebla, en un partido donde no hubo mucho futbol y contadas emociones.

Pachua vs Puebla | MEXSPORT

¿Cómo fue el juego en el Hidalgo?

Durante el primer tiempo no hubo acciones destacadas, con poco control de balón por parte de ambas escudras y escasas llegadas al arco. Kevin Velasco de Puebla fue el más destacado por su versatilidad y profundidad por los costados.

Muchas faltas y tarjetas amarillas, incluyendo la expulsión de Carlos Sánchez por un pisotón sobre un jugador rival fue lo más destacado de la primera mitad.

La dinámica del partido en los primeros 45 minutos fue lenta y precavida, Pachuca le cedió la iniciativa a Puebla pero los visitantes no aprovecharon la ventaja.

Valencia celebra su gol con Pachuca | MEXSPORT

¿Cómo fueron los goles del partido?

En la segunda mitad, ambas escuadras se mantuvieron cuidadosas pero finalmente tras los cambios efectuados por Tuzos llegó el gol que abrió el marcador.

Víctor Guzmán recibió un balón y ante la sombra de Salomón Rondón puso el primero gol pegado a primer poste.

Al minuto 78 aparecía José Pachuca por La Franja, con balón controlado desde medio sector sacó un disparo que se fue en curva directo a la portería de Carlos Moreno y empató el partido 1-1.

El ecuatoriano Ener Valencia no perdonaba y puso el segundo para Tuzos, al momento 2-1 a 10 minutos de finalizar el partido.

Para Puebla fue Alexis Canelo quien metió el empate para Puebla. Sin embargo, el gol fue anulado por una falta previa.