¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres

¡Sorpresa en el Cuauhtémoc! A pesar de llegar como la gran víctima y recordando la fuerte derrota de 0-7 en la temporada pasada, Puebla dio la campanada y venció a Tigres en casa para acercarse a los puestos de Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Con un contundente 3-1, el equipo de Albert Espigares no sólo logró llevarse los tres puntos sino que también demostró las grandes carencias de Tigres. A pesar de la gran diferencia en plantillas, el equipo camotero pudo imponerse en Juego de Jornada 9.

Edgar Guerra celebra que Puebla dio la sorpresa y venció a Tigres | MEXSPORT

Puebla sorprendió a Tigres

La realidad es que, los primeros 60 minutos del partido la Franja fue mejor equipo que los Felinos. Aunque los locales no dominaron en la posesión, si lo hicieron en las acciones de peligro y cada vez que encontraban espacio ponían a Nahuel Guzmán a trabajar.

Tras varios intentos, Puebla encontró el gol en el tiempo añadido de la primera parte. El delantero Emiliano Gómez apareció tras un balón retrasado y con un tiro raso cruzado logró vencer al portero felino. El tanto representaba la justicia del trámite del partido.

Ya en la segunda parte, el conjunto poblano aprovechó que desde silbatazo de reanudación Tigres se volcó al frente. En un balón a profundidad Edgar Guerra logró definir ante la salida de Nahuel para extender la ventaja de su equipo.

Edgar Guerra marcó para Puebla | IMAGO7

Tigres descontó

A pesar de los cambios realizados por Guido Pizarro, Tigres seguía sin poder romper la defensiva del equipo local. Tuvo que venir un error de la defensa para que pudieran recortar la distancia.

Fernando Monarrez buscó dejarle un balón a su portero con el pecho, sin embargo, en la jugada terminó metiendo la mano. En un inicio el silbante decidió que el partido siguiera pero el VAR lo mandó a llamar y finalmente se marcó la pena máxima. Juan Brunetta recortó distancias ilusionando a los suyos con la remontada.

Tigres recortó distancia pero no fue suficiente para derrotar a Puebla | MEXSPORT

El gol que sentenció el partido

Cuando parecía que Tigres lograría encontrar el gol del empate, Puebla puso el tercer gol para sentenciar el encuentro. Carlos Baltazar finalizó una gran jugada colectiva del cuadro poblano en los minutos finales del partido para regresarle la ventaja de dos goles y sellar el triunfo.