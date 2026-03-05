Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres

Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7
Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7
Rafael Trujillo 21:05 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los poblanos dominaron al equipo felino para llevarse los tres puntos en casa

¡Sorpresa en el Cuauhtémoc! A pesar de llegar como la gran víctima y recordando la fuerte derrota de 0-7 en la temporada pasada, Puebla dio la campanada y venció a Tigres en casa para acercarse a los puestos de Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Con un contundente 3-1, el equipo de Albert Espigares no sólo logró llevarse los tres puntos sino que también demostró las grandes carencias de Tigres. A pesar de la gran diferencia en plantillas, el equipo camotero pudo imponerse en Juego de Jornada 9.

Edgar Guerra celebra que Puebla dio la sorpresa y venció a Tigres | MEXSPORT

Puebla sorprendió a Tigres

La realidad es que, los primeros 60 minutos del partido la Franja fue mejor equipo que los Felinos. Aunque los locales no dominaron en la posesión, si lo hicieron en las acciones de peligro y cada vez que encontraban espacio ponían a Nahuel Guzmán a trabajar.

Tras varios intentos, Puebla encontró el gol en el tiempo añadido de la primera parte. El delantero Emiliano Gómez apareció tras un balón retrasado y con un tiro raso cruzado logró vencer al portero felino. El tanto representaba la justicia del trámite del partido.

Ya en la segunda parte, el conjunto poblano aprovechó que desde silbatazo de reanudación Tigres se volcó al frente. En un balón a profundidad Edgar Guerra logró definir ante la salida de Nahuel para extender la ventaja de su equipo.

Edgar Guerra marcó para Puebla | IMAGO7

Tigres descontó

A pesar de los cambios realizados por Guido Pizarro, Tigres seguía sin poder romper la defensiva del equipo local. Tuvo que venir un error de la defensa para que pudieran recortar la distancia.

Fernando Monarrez buscó dejarle un balón a su portero con el pecho, sin embargo, en la jugada terminó metiendo la mano. En un inicio el silbante decidió que el partido siguiera pero el VAR lo mandó a llamar y finalmente se marcó la pena máxima. Juan Brunetta recortó distancias ilusionando a los suyos con la remontada.

Tigres recortó distancia pero no fue suficiente para derrotar a Puebla | MEXSPORT

El gol que sentenció el partido

Cuando parecía que Tigres lograría encontrar el gol del empate, Puebla puso el tercer gol para sentenciar el encuentro. Carlos Baltazar finalizó una gran jugada colectiva del cuadro poblano en los minutos finales del partido para regresarle la ventaja de dos goles y sellar el triunfo.

Con el triunfo, Puebla llegó a 11 puntos y se coloca de momento en el puesto 10 de la clasificatoria. Tigres por su parte, se queda con 13 unidades en el séptimo puesto y podría ser superado por Atlas y América. Ahora el cuadro felino debe dar vuelta a la página pues el fin de semana verá el Clásico Regio ante Monterrey.

Últimos videos
Lo Último
21:24 Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
21:05 ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
20:56 VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
20:46 Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
20:22 Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
20:16 ¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor
20:16 Neymar bromea sobre un mural con su rostro en un bar de Santos
19:44 México cae ante los Dodgers en su último partido de preparación
19:32 Tren Ligero tendrá cambios en su servicio por obras de rehabilitación: checa horarios y días
19:25 Ángel Malagón genera polémica al celebrar su cumpleaños 29
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
Futbol
04/03/2026
Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7
Futbol
04/03/2026
¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Contra
04/03/2026
VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
Empelotados
04/03/2026
Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
Contra
04/03/2026
Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor
Empelotados
04/03/2026
¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor