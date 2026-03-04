Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca

Afición de Pumas en el partido ante Toluca l MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:42 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La violencia volvió a manchar la Liga MX este miércoles durante el partido entre Auriazules y Choriceros en el Estadio Olímpico Universitario.

En un video que comenzó a circular en redes sociales, se puede ver cómo dos seguidores del Toluca, que se encontraban entre la afición local, fueron atacados por hinchas de los Pumas, quienes les arrojaron vasos con cerveza y expresiones agresivas mientras se desarrollaba el encuentro.

Video que encendió redes

En redes sociales circula un video donde muestran a dos aficionados del Toluca siendo hostigados en las gradas, en un momento que por poco deriva en una confrontación mayor; aunque hubo otra parte de la afición que intentó detener las agresiones, no pudieron hacer mucho para ayudar.

Testigos señalan que los aficionados de Pumas exigían que se retirara a los visitantes tras provocar desde sus lugares, lo que terminó en el intercambio de agresiones verbales y el lanzamiento de bebidas.

Crónica de un problema persistente

Este no es un hecho aislado en la máxima categoría del futbol mexicano. En años recientes o yendo a tiempos recientes, se han visto múltiples escenas de violencia entre barras y aficionados rivales, tanto dentro como fuera de los estadios, desde golpes entre fanáticos hasta disturbios que han requerido intervención de seguridad especial por parte de Liga MX.

La propia liga ha emitido comunicados y reforzado operativos de seguridad en fechas recientes, pero los agravios entre grupos de seguidores siguen siendo un reto que las autoridades deportivas y clubes buscan combatir con mayor eficacia.

Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
09:50 ¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
09:38 Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
09:20 ¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
09:16 ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
08:50 Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
08:44 IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense
08:22 ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
08:15 Antoine Griezmann le regresa el dardo al Barcelona: "¿Esta foto va muy dura?"
08:05 Barcelona confirma gravedad de las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Baldé
07:42 Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
Tendencia
1
Futbol Fallece expresidente de la Federación Mexicana de Futbol
2
Futbol Mikel Arriola ve como posibilidad que México sea sede del Mundial de Clubes 2029
3
Futbol Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara
4
Contra ¡Saca la chamarra! Activan alerta amarilla por frío este miércoles 4 de marzo en la CDMX
5
Futbol Utah Royals ficha a la delantera mexicana Kiana Palacios con una cifra récord
6
Futbol ¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo
Te recomendamos
¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
Futbol
04/03/2026
¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
Contra
04/03/2026
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
Futbol
04/03/2026
¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
Jugadores de Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
04/03/2026
¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
Panorámica del Zócalo de la Ciudad de México | AP
Futbol
04/03/2026
Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense
Futbol
04/03/2026
IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense