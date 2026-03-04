Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca

En un video que comenzó a circular en redes sociales, se puede ver cómo dos seguidores del Toluca, que se encontraban entre la afición local, fueron atacados por hinchas de los Pumas, quienes les arrojaron vasos con cerveza y expresiones agresivas mientras se desarrollaba el encuentro.

Video que encendió redes

En redes sociales circula un video donde muestran a dos aficionados del Toluca siendo hostigados en las gradas, en un momento que por poco deriva en una confrontación mayor; aunque hubo otra parte de la afición que intentó detener las agresiones, no pudieron hacer mucho para ayudar.

Testigos señalan que los aficionados de Pumas exigían que se retirara a los visitantes tras provocar desde sus lugares, lo que terminó en el intercambio de agresiones verbales y el lanzamiento de bebidas.

Otra vez CU siendo amable con la visita pic.twitter.com/iXS6NMG79a — History Liga MX (@History_LigaMX) March 4, 2026

Crónica de un problema persistente

Este no es un hecho aislado en la máxima categoría del futbol mexicano. En años recientes o yendo a tiempos recientes, se han visto múltiples escenas de violencia entre barras y aficionados rivales, tanto dentro como fuera de los estadios, desde golpes entre fanáticos hasta disturbios que han requerido intervención de seguridad especial por parte de Liga MX.

La propia liga ha emitido comunicados y reforzado operativos de seguridad en fechas recientes, pero los agravios entre grupos de seguidores siguen siendo un reto que las autoridades deportivas y clubes buscan combatir con mayor eficacia.