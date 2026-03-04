¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo

No podía faltar un detalle para recordar de la novena fecha de la Liga MX, aunque desafortunadamente en esta ocasión es para un tema negativo, debido a una espeluznante falla de Robert Morales, refuerzo de Pumas para este Clausura 2026.

Los comentarios en redes sociales ya han comenzado a circular, pues la falla de la 'Pantera' se ha dado en contra del que fuera su equipo, además de que el efecto en contra fue inmediato, pues el partido se empató en la siguiente jugada.

Morales había anotado el primer gol del juego | Imago7

¡Ay, 'Pantera'!

Corría el minuto 35, cuando en el medio campo, Juninho decidió fabricarse una jugada impresionante quitándose a la defensa y poniéndose de frente al portero Hugo González, quien se convirtió en el último obstáculo del brasileño, por lo que el 23 de Universidad, decidió hacer una jugada más, la cual dejó muy cerca a Pumas del 2-0, pues ya ganaba el partido, precisamente con gol de Morales.

La nueva jugada del jugador carioca fue darle un pase a Robert Morales, quien se encontraba literalmente a un lado, por lo que, tomando en cuenta que solo el guardameta era el impedimento, 'La Pantera' quedó completamente solo en lo que parecía que era el segundo tanto de los universitarios.

Pero todo terminó de la peor manera posible, pues el paraguayo perdió de vista el balón, llegó completamente rezagado y, con el arco completamente libre, terminó volando lo que era la ventaja doble para los dirigidos por Efraín Juárez. Juninho se lamentó por la falla, llevando sus manos al rostro, mientras que Robert solamente se quedó tendido después del garrafal error.

Respuesta inmediata

En este duelo de invictos, Pumas tomó la delantera con un penal anotado precisamente por Robert Morales; sin embargo, al haber fallado lo que era la ventaja, Toluca, el equipo visitante, tuvo la oportunidad inmediata de empatar el juego.

Fue Jesús 'Canelo' Angulo por medio de una buena jugada individual en 'la sonrisa del área', metió un zurdazo implacable, el cual contó con un desvío de Pedro Vite, por lo que fue muy difícil para Keylor Navas quedarse con el balón y el juego se fue igualado al descanso.

'Pantera' perdonó a su exequipo | Imago7