Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs West Ham de la J29 de Premier League?

Fulham vs West Ham l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 22:52 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Raúl Jiménez busca seguir aumentando su cuota goleadora

Fecha de Doble Jornada en la Premier League y desde el Craven Cottage el Fulham, del mexicano Raúl Jiménez reciben al West Ham que sigue hundido en la zona roja del descenso a unas cuantas fechas de concluir la temporada en Inglaterra. 

Los locales, aunque parece complicado, siguen soñar por meterse a zona de clasificación a competiciones europeas, hasta el momento con 40 unidades está a ocho unidades del Liverpool que ocupa el último puesto de Europa League.

Fulham vence 2-1 a Tottenham | AP

¿Cómo fue el reciente juego del Fulham?

Fulham, de Raúl Jiménez, vuelve a casa tras imponerse 2-1 ante un Tottenham que, pese a reaccionar en el tramo final, sigue sumido en una crisis profunda de resultados en este arranque de 2026. Con una primera mitad de ensueño y un cierre de partido sufrido, los dirigidos por Marco Silva mantienen viva la esperanza de alcanzar puestos de competiciones continentales.

Apenas al minuto 7, Harry Wilson abrió el marcador tras una jugada colectiva que no estuvo exenta de polémica. Los defensores del Tottenham reclamaron airadamente una falta previa de Raúl Jiménez dentro del área, pero tras la revisión silenciosa del VAR, el gol fue validado.

Raúl Jiménez celebra victoria de Fulham | X: @FulhamFC

Cuando parecía que el Tottenham intentaba asentarse en el terreno de juego, apareció la figura de Alex Iwobi para ampliar la ventaja. Al minuto 66, Richarlison aprovechó una desatención defensiva para marcar el descuento.

Por su parte, Raúl Jiménez tuvo un juego complicado para desarrollar su ataque y fue el blanco principal de la zaga londinense, especialmente de Micky van de Ven y Radu Dragusin, quienes lo marcaron de forma asfixiante desde el silbatazo inicial.

¿Cómo llega el West Ham?

West Ham cayó de forma escandalosa por marcador de 5-2 ante el Liverpool. Los locales no fueron completamente dominador en el encuentro, pero le bastó la contundencia de sus jugadores para conseguir ese resultado abultado, con complicidad de las deficiencias que los Hammers han presentado durante toda la temporada.

El partido está servido para ser un buen encuentro desde el Craven Cottage para este 4 de marzo y lo podrás seguir a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, desde TNT Sports y HBO MAX. Asimismo tendrás la opción de visualizarlo desde el minuto a minuto de Récord.com.

West Ham sufrió una derrota más | AP

Fecha: 4 de marzo

Hora: 13:30

Estadio: Craven Cottage

Transmisión: TNT Sports y HBO MAX

Últimos videos
Lo Último
23:30 ¡De la mano del goleador! Con un intratable Joao Pedro, Atlético San Luis goleó a Mazatlán en el Libertad Financiera
23:16 ¡El único invicto! Toluca viene de atrás y vence a Pumas de visita
23:00 Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara
22:52 ¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs West Ham de la J29 de Premier League?
22:43 ¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo
22:31 Así se vivió el BYD México Racing Cup con Pro Rally como protagonistas en Amozoc
22:31 Tensión en Medio Oriente alcanza a Chipre, país donde milita Guillermo Ochoa
22:22 ¡Es oficial! La jornada laboral de 40 horas ya es obligatoria: así será la reducción gradual de trabajo
22:20 Festival Noche de Primavera 2026: sedes, artistas y el Gran Baile Sonidero en el Zócalo
22:09 Host City Ciudad de México para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¡De la mano del goleador! Con un intratable Joao Pedro, Atlético San Luis goleó a Mazatlán en el Libertad Financiera
Futbol
03/03/2026
¡De la mano del goleador! Con un intratable Joao Pedro, Atlético San Luis goleó a Mazatlán en el Libertad Financiera
Toluca remontó para llevarse el triunfo en su visita a Pumas | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
¡El único invicto! Toluca viene de atrás y vence a Pumas de visita
Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara
Futbol
03/03/2026
Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara
¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs West Ham de la J29 de Premier League?
Futbol
03/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs West Ham de la J29 de Premier League?
¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo
Futbol
03/03/2026
¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo
Así se vivió el BYD México Racing Cup con Pro Rally como protagonistas en Amozoc
Otros Deportes
03/03/2026
Así se vivió el BYD México Racing Cup con Pro Rally como protagonistas en Amozoc