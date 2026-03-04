Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Utah Royals ficha a la delantera mexicana Kiana Palacios con una cifra récord

Kiana Palacios dejó a América Femenil para firmar con Utah | MEXSPORT
Kiana Palacios dejó a América Femenil para firmar con Utah | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:38 - 03 marzo 2026
La futbolista mexicana fue anunciada como refuerzo del equipo este mismo martes

El Utah Royals de la NWSL ha anunciado este martes el fichaje de la delantera internacional mexicana Kiana Palacios, procedente del América de la Liga MX Femenil, en una operación de gran envergadura para el club estadounidense.

Aunque su llegada al equipo de la costa oeste de Estados Unidos ya se había adelantado, no fue sino hasta este martes 3 que el conjunto estadounidense hizo oficial la llegada de la futbolista mexicana.

Con múltiples publicaciones, el equipo de la National Women's Soccer League (NWSL), le dio la bienvenida. "Utah Royals FC anunció hoy el fichaje de la delantera internacional mexicana Kiana Palacios mediante transferencia desde el Club América Femenil de la Liga MX Femenil", expresaron en el comunicado

Kiana Palacios fue anunciada como refuerzo de Utah | MEXSPORT

Transferencia récord

Aunque el club de Utah no ha querido confirmar el coste de la transferencia, se ha dado a conocer varios reportes que pondrían la transacción entre Utah y América como una de las más costosas en la historia de la Liga MX Femenil.

Según información de ESPN, el traspaso se cerró por una cifra de 800 mil dólares, lo que la convertiría en la segunda venta más cara en la historia de la Liga mexicana, solo siendo superada por el fichaje de Lizbeth Ovalle, quien pasó de Tigres al Orlando Pride el verano pasado por 1,5 millones de dólares, estableciendo un récord mundial en su momento.

Ovalle cerrará el 2025 con otro logro histórico | IMAGO 7

La importante inversión de Utah responde a la necesidad urgente de gol del equipo. La temporada pasada, las Royals anotaron apenas 28 goles en 26 encuentros, siendo el tercer peor registro ofensivo de toda la NWSL.

Palacios regresa al futbol estadounidense

Hay que recordar que, esta no será la primera incursión de Palacios en el futbol estadounidense pues, la nacida en Orange, California, jugó a nivel universitario en la Universidad de California-Irvine.

Además, la ahora seleccionada mexicana fue elegida en el draft de 2018 por el Gotham FC (entonces Sky Blue FC), aunque no llegó a firmar y comenzó su carrera profesional ese mismo año en la Real Sociedad de España.

A nivel de clubes, se despide del América como la máxima goleadora histórica de la institución, con un impresionante registro de 90 goles en 174 partidos de liga. Además, fue clave en la conquista del título del Clausura 2023 con las Águilas.

Kiana Palacios dejó números históricos con América Femenil | MEXSPORT

Utah iniciará la nueva temporada de la NWSL el 14 de marzo enfrentándose al Kansas City Current, equipo ganador del NWSL Shield en 2025.

