Mikel Arriola ve como posibilidad que México sea sede del Mundial de Clubes 2029

La República Mexicana está por vivir una Copa del Mundo más, aunque en esta ocasión tendrá tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), México se prepara para recibir 13 partidos del Mundial 2026 y ahora se vislumbra una posible candidatura para el Mundial de Clubes.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, ve con buenos ojos la posibilidad de tener en México la edición del torneo para 2029, pero Brasil ya tiene alzada la mano, al ser preguntado en ‘Faitelson Sin Censura’.

“Todavía no está confirmado… a nosotros nos encantaría, la siguiente probablemente sea Brasil, es una probabilidad. México quisiera 2029: a nosotros nos encantaría”, reveló el dirigente de la Liga MX que funge con funciones en la FMF.

Mikel Arriola l IMAGO7

Además indicó que los torneos de clubes tanto de Concacaf como la Leagues Cup con Estados Unidos ha captado más relevancia para equipos: “Ahora las Copas de Concacaf y Leagues Cup se toman con otra visión porque son boletos para el Mundial de Clubes grandes, que probablemente van a empezar a ser cada dos años.”

¿Brasil lleva ventaja para 2029?

En las últimas semanas se dio a conocer que Brasil está fuertemente interesado en albergar el Mundial de Clubes 2029, recientemente se reveló que Lula Da Silva, ya se reunió con Gianni Infantino (mandamás de la FIFA) para buscar garantizar la sede para su país.

Chelsea en la celebración de su título en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

El mandatario sudamericano busca aprovechar que Brasil será sede del próximo Mundial Femenil para que su país logre la sede del Mundial de Clubes, donde Flamengo y Cruz Azul (hasta ahora) son los únicos representantes del continente para dicha justa.

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, también confirmó el interés de Brasil en poder ser sede del próximo Mundial de Clubes, aunque aseguró que todavía no lanzan la campaña como tal y dijo que todavía están trabajando tras bastidores.

Brasil busca la sede del Mundial de Clubes 2029 | AP

¿Hay otros candidatos?