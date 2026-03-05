México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?

Terminó la espera y tras largos tres años, el Clásico Mundial de Béisbol está de regreso, teniendo como protagonistas a nada más y nada menos que la Selección Mexicana de Beisbol, la cual hará su debut ante Gran Bretaña desde el Daikin Park de Houston, Estados Unidos.

Equipo mexicano de beisbol I X:@MLB_Mexico

Por la gloria eterna

Tal y como Benjamín Gill mencionó hace unos días “olvidémonos del futbol un rato”, pues la novena de México se presenta en el campeonato internacional del béisbol, donde buscará revancha luego de caer en semifinales del Clásico Mundial en el 2023 ante su similar de Japón.

El equipo tricolor comandado por Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Jarren Duran se medirá ante un equipo británico que si bien no se presenta como una de las cara fuertes, si llega con un par de bates sumamente interesantes.

Alejandro Kirk con la novena de México I X:@MLB_Mexico

La novena mexicana llega con una mezcla de experiencia en Grandes Ligas y juventud que ilusiona a la afición. Tras la histórica actuación en la edición pasada, donde se firmó la mejor participación en la historia del país dentro del torneo, el objetivo ahora es claro: dar el paso definitivo y pelear por el título. La base del roster mantiene nombres clave que ya saben lo que es competir bajo máxima presión.

Enfrente estará una selección de Gran Bretaña que busca consolidarse en el escenario internacional. Aunque en el papel luce como un rival accesible, el béisbol moderno ha demostrado que ningún partido es sencillo en el Clásico Mundial. México deberá imponer condiciones desde la lomita y aprovechar su poder ofensivo para evitar cualquier sorpresa en el arranque del certamen.

Novena mexicana en amistosos vs Dodgers I X:@MLB_Mexico

El debut en el Daikin Park no solo marcará el regreso del tricolor al diamante mundialista, sino que también representará una nueva oportunidad para que la afición mexicana vuelva a soñar en grande. Con un grupo sólido, liderazgo en el dugout y una generación que ya demostró que puede competir ante potencias como Japón y Estados Unidos, la ilusión está más viva que nunca.

¡Se acabó la espera!

Esta semana la selección mexicana vuelve al diamante. Sigue la acción del Clásico Mundial de Béisbol a través de tus pantallas. pic.twitter.com/zyaRaZCtSp — MLB México (@MLB_Mexico) March 2, 2026

¿Cuándo y dónde ver el México vs Gran Bretaña?

FECHA: Viernes 6 de marzo

HORA: 12:00 (hora centro de México

LUGAR: Daikin Park, Houston, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: ESPN, VIX +