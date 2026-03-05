Toluca busca a aficionado que fue agredido en el partido ante Pumas

El tema de la violencia en el futbol mexicano volvió a colocarse en el centro de la conversación pública durante el partido entre Pumas y Toluca, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX, disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Más allá del resultado deportivo, un incidente en las gradas fue lo que acaparó la atención tras la difusión de diversos videos en redes sociales.

El conjunto escarlata logró una victoria relevante en condición de visitante, remontando en dos ocasiones para mantenerse invicto en la temporada. Sin embargo, los reflectores se desviaron hacia lo ocurrido en las tribunas, luego de que circularan imágenes de un aficionado del Toluca que fue agredido por seguidores del equipo local durante el encuentro.

Toluca remontó para llevarse el triunfo en su visita a Pumas | MEXSPORT

Incidente en las gradas durante el Pumas vs Toluca

En un video compartido en redes sociales, se observa a dos aficionados del Toluca que se encontraban ubicados entre seguidores de Pumas. En las imágenes se aprecia cómo varias personas les arrojan vasos con cerveza y realizan expresiones agresivas mientras el partido aún estaba en desarrollo.

Pareciera que en CU no puedes ir con tu playera visitante porque hay agresión. A ese aficionado de Toluca le aventaron cerveza y después fueron a decirle cosas. Otro fan de Pumas intentó tranquilizar la situación.



Otros videos difundidos posteriormente muestran momentos previos al incidente. En ellos, uno de los seguidores escarlatas festeja de manera efusiva el tercer gol de su equipo. Las imágenes, muestran como el aficionado realiza el festejo en dirección a ciertos asistentes cercanos y levanta tres dedos, en alusión a los goles anotados por el Toluca.

El aficionado de Toluca estuvo involucrado en un incidente en las gradas de CU | CAPTURA

Algunos reportes en redes sociales señalaron que el seguidor del conjunto mexiquense habría agredido a otras personas antes de ser atacado. No obstante, hasta el momento no existen comunicados oficiales que confirmen esa versión. En contraste, los videos en los que se observa al aficionado siendo bañado con múltiples vasos de cerveza son los que más repercusión han tenido entre la afición y en el entorno del futbol mexicano.

Toluca lanza llamado para localizar al aficionado

Tras la viralización de los videos, el Toluca tomó postura y decidió buscar al aficionado involucrado. A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, el club solicitó el apoyo de la afición para poder establecer contacto con él.

“¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego. ¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa”, publicó el club escarlata.

Escudo del Toluca | IMAGO7

Luego de este mensaje, varios usuarios comenzaron a compartir perfiles y cuentas en redes sociales en las que aseguran que podría encontrarse el aficionado. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera oficial que el club haya logrado establecer contacto directo con el seguidor que aparece en los videos difundidos.

