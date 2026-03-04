Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas

Pumas perdió el invicto, pero lo hizo de manera digna al hacer sufrir al Bicampeón del futbol mexicano, que en este torneo sueña con el tercer trofeo en fila y que ha demostrado que tiene la calidad para conseguirlo. Efraín Juárez valoró el esfuerzo de sus jugadores ante Toluca y además dio detalles sobre la renovación de Keylor Navas, pieza fundamental de su equipo.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Keylor Navas?

El arquero costarricense termina su contrato el próximo verano, pero ya ha manifestado su deseo de quedarse en Universidad Nacional. El entrenador del conjunto auriazul dejó entrever que lo quiere retener, pero no todo depende de él.

Él sabe perfectamente lo que quiero. Se lo he hecho sentir y se lo he dicho desde el momento en que nos sentamos, ya hace algunos meses. Él sabe perfectamente, mi directiva sabe perfectamente lo que pretendo, y obviamente hay cosas que no son decisiones mías.

Keylor es capitán por mi decisión. Nos aporta muchísimo al equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. También los estándares a los que él está acostumbrado, hacia los que todos queremos llegar, los representa perfectamente. La directiva tiene muy claro lo que quiero, igual que el propio jugador, y no es una decisión de hace una semana; hace ya un tiempo que lo propuse y estamos esperando. Ya son cosas que no me corresponden a mí, explicó Juárez.

Keylor navas con nuevo jersey de Pumas I PUMAS

Reflexiones de Juárez tras un año en Pumas

Efraín Juárez cumplió un año como entrenador de Pumas el pasado 2 de marzo; tras la derrota ante Toluca, expresó su alegría por los resultados que hasta ahora ha entregado y la evolución que Universidad Nacional ha presentado desde su llegada.

Llegué al equipo y noté una falta de conexión con la afición y de identidad. El equipo estaba en un momento complicado en cuanto a resultados y ánimo. Me preocupaba cómo cambiar esa situación. Ahora la sensación es diferente; el estadio está integrado con nosotros más allá del resultado, y el equipo tiene ideas futbolísticas claras, entregándose hasta el último minuto, con identidad y jugadores comprometidos con la camiseta y conscientes de lo que representan.

Ha sido un año de mucho aprendizaje, con momentos complicados y algunos positivos. El equipo sigue evolucionando y encontrando su mejor versión, aunque aún no son muchos los momentos buenos, señaló Juárez.

Pumas ha perdido puntos en Ciudad Universitaria | Imago7

Juárez nunca será defensivo

Por último, Juárez externó su filosofía en cuestión del estilo de juego de Pumas: para él, es mejor sentirse frustrado por perder, pero después de arriesgar, que defenderse con el empate.

Todas las derrotas duelen. Aquí no se festeja jugar bien, se festeja cuando se gana. El partido pudo terminar 2-2, pude haberme echado para atrás y conformarme con un punto, pero no juego a no perder, sentenció Juárez.