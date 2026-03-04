Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 4 de marzo de 2026 en México: sube a $17.55 pesos

El dólar le comienza ganar terreno al peso mexicano/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:28 - 04 marzo 2026
El billete verde se cotiza en $17.31 pesos a la compra y y $17.91 pesos a la venta

El precio del dólar hoy miércoles 4 de marzo de 2026 se ubica en 17.55 pesos por unidad en el mercado interbancario, mostrando un nuevo avance frente al cierre previo y confirmando una tendencia de recuperación de la moneda estadounidense frente al peso mexicano.


El movimiento ocurre en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, especialmente por el conflicto armado que se intensifica en Medio Oriente, situación que ha elevado la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.


En este escenario, el dólar vuelve a fortalecerse frente a diversas monedas emergentes, incluido el peso mexicano.

El dólar arrancó la jornada con cotización de $17.55 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió el dólar hoy frente al cierre del martes

El martes 3 de marzo, el tipo de cambio se ubicó en 17.51 pesos por dólar, mientras que este miércoles la divisa estadounidense inició operaciones alrededor de los 17.55 pesos.


La diferencia es moderada, pero confirma una tendencia alcista gradual en el tipo de cambio durante los últimos días.


En términos prácticos, el peso mexicano continúa perdiendo terreno frente al dólar, luego de varias semanas en las que la cotización se había mantenido relativamente estable dentro de un rango cercano a los 17.10 y 17.30 pesos.

Un dólar fortalecido por el contexto internacional

El avance del dólar no responde únicamente a factores internos de México. La fortaleza reciente del billete verde está vinculada principalmente a condiciones económicas y geopolíticas internacionales.


El conflicto bélico en Medio Oriente ha generado volatilidad en los mercados energéticos y financieros, provocando que inversionistas busquen activos considerados refugio, entre ellos el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.


Al mismo tiempo, la economía estadounidense mantiene señales de resiliencia, lo que fortalece la percepción de que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.


Esta combinación impulsa la demanda de dólares a nivel global.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones promedio de ventanilla bancaria, el dólar se cotiza este miércoles en:

  • Compra: 17.3134 pesos

  • Venta: 17.9193 pesos


Esto coloca el precio de venta cerca de los 18 pesos, nivel que algunos bancos ya comienzan a reflejar en sus operaciones al público.

El dólar muestra recuperación ante el peso mexicano/Pixabay

Comportamiento del dólar durante la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia de recuperación del dólar.


Después de operar en niveles cercanos a 17.15 pesos, la divisa estadounidense comenzó a subir gradualmente hasta superar los 17.50 pesos en los primeros días de marzo.


Este movimiento refleja un cambio en el ánimo de los mercados, donde el fortalecimiento global del dólar ha presionado a monedas emergentes.


Aunque el peso mexicano sigue mostrando fundamentos sólidos, factores externos continúan influyendo de manera significativa en su cotización.

¿En cuánto se vende el dólar en bancos hoy 4 de marzo?

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza aproximadamente en los siguientes niveles:

  • Banco Azteca: compra en 16.95 | venta en 18.29

  • BBVA: compra en 16.85 | venta en 17.99

  • Banorte: compra en 16.50 | venta en 18.05

  • Santander: compra en 16.55 | venta en 18.25

  • Banregio: compra en 16.60 | venta en 18.20

  • BanBajío: compra en 17.10 | venta en 18.40

  • Afirme: compra en 16.70 | venta en 18.20

  • Intercam: compra en 17.15 | venta en 18.16

  • Monex: compra en 16.78 | venta en 18.55

  • Scotiabank: compra en 16.60 | venta en 18.50

  • Banamex / Citibanamex: compra en 17.12 | venta en 18.08


El tipo de cambio FIX publicado por Banco de México se ubica en 17.7228 pesos, referencia oficial utilizada para operaciones fiscales y financieras.

Perspectivas del tipo de cambio
El dólar se sigue moviendo al alza en los mercados internacionales/Pixabay

Analistas coinciden en que el comportamiento del dólar en los próximos días dependerá principalmente del entorno internacional.


Si la tensión en Medio Oriente continúa escalando y los mercados mantienen un perfil de cautela, el dólar podría seguir fortaleciéndose frente a monedas emergentes.


Por el contrario, una estabilización del escenario geopolítico podría devolver al tipo de cambio a los niveles observados semanas atrás.


Por ahora, el peso mexicano enfrenta presión externa y el dólar mantiene su recuperación en los mercados globales.

Finanzas
