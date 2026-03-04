Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados

La cuenta regresiva rumbo a la noche más importante del cine ya está en marcha. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, casa de la gala desde hace más de 20 años.

La ceremonia comenzará a las 17:00 horas y se extenderá entre tres y cuatro horas, tiempo en el que se entregarán las estatuillas en 24 categorías. En México podrá verse en vivo por TNT y vía streaming en HBO Max. El encargado de conducir la gala será nuevamente Conan O’Brien, quien repite tras el éxito de la edición anterior.

Los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 / FB: @TheAcademy

La gran novedad: llega “Mejor Dirección de Casting”

Después de años de peticiones dentro de la industria, la Academia finalmente abrió espacio a una nueva categoría: ‘Mejor Dirección de Casting’, que reconocerá el trabajo de quienes seleccionan al elenco de una película.

Así como en 2001 se sumó ‘Mejor Película Animada’ —que ganó “Shrek”—, ahora el gremio del casting tendrá su momento en el escenario.

Nominados a Mejor Dirección de Casting: Nina Gold por ‘Hamnet’

Jennifer Venditti por ‘Marty Supreme’

Cassandra Kulukundis por ‘One Battle After Another’

Gabriel Domingues por 'Agente Secreto'

Francine Maisler por 'Sinners'

La listas con los directores, actrices e histriones ya fue dada a conocer / FB: @TheAcademy

Lista completa de nominados

Mejor película: Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme - ("Marty Supremo")

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

O Agente Secreto ("El agente secreto")

Sentimental Value ("Valor sentimental")

Sinners ("Pecadores")

Train Dreams - ("Sueños de trenes")

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te patearía")

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value ("Valor sentimental")

Emma Stone - Bugonia

Mejor actor protagonista: Timothée Chalamet - Marty Supreme ("Marty Supremo")

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")

Wagner Moura - O Agente Secreto ("El agente secreto")

Mejor actriz de reparto: Elle Fanning - Sentimental Value ("Valor sentimental")

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ("Valor sentimental")

Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")

Wunmi Mosaku - Sinners ("Pecadores")

Teyana Taylor - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor actor de reparto: Benicio del Toro - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners ("Pecadores")

Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Stellan Skarsgård - Sentimental Value ("Valor sentimental")

Mejor dirección: Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme ("Marty Supremo")

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Joachim Trier - Sentimental Value ("Valor sentimental")

Ryan Coogler - Sinners ("Pecadores")

Mejor guion original: Blue Moon

It Was Just an Accident - ("Un simple accidente")

Marty Supreme - ("Marty Supremo")

Sentimental Value - ("Valor sentimental")

Sinners - ("Pecadores")

Mejor guion adaptado: Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Train Dreams - ("Sueños de Trenes")

Mejor canción original: Dear Me - Diane Warren: Relentless

Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

I Lied to You - Sinners ("Pecadores")

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi

Train Dreams - Train Dreams ("Sueños de trenes")

Mejor banda sonora original: Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Sinners ("Pecadores")

En México, la señal podrá verse en vivo por TNT y vía streaming en HBO Max / FB: @TheAcademy

Mejor película internacional: O Agente Secreto ("El agente secreto") - Brasil

It Was Just an Accident ("Un simple accidente") - Francia

Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega

"Sirat: Trance en el desierto" - España

The Voice of Hind Rajab - ("La voz de Hind Rajab") - Túnez

Mejor película de animación: Arco

Elio

KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película documental: The Alabama Solution ("Alabama: presos del sistema")

Come See Me in the Good Light ("Abrázame en la luz")

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme ("Marty Supremo")

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Sinners ("Pecadores")

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Kokuho

Sinners ("Pecadores")

The Smashing Machine ( "La Máquina: The Smashing Machine")

The Ugly Stepsister ("La hermanastra fea")

Mejor diseño de vestuario: Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme ("Marty Supremo")

Sinners ("Pecadores")

Mejor sonido: F1

Frankenstein

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Sinners ("Pecadores")

"Sirāt: trance en el desierto"

Mejor edición: F1

Marty Supreme ("Marty Supremo")

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Sentimental Value ("Valor sentimental")

Sinners ("Pecadores")

Mejor fotografía: Frankenstein

Marty Supreme ("Marty Supremo")

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Sinners ("Pecadores")

Train Dreams ("Sueños de trenes")

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

F1

Jurassic World Rebirth ("Jurassic World: El Renacer")

The Lost Bus ("A través del fuego")

Sinners ("Pecadores")

Mejor cortometraje de ficción: Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor casting: Hamnet

Marty Supreme ("Marty Supremo")

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

O Agente Secreto ("El agente secreto")

Sinners ("Pecadores")