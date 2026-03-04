Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados

El encargado de conducir la gala será nuevamente Conan O’Brien / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:58 - 03 marzo 2026
La edición 98 de los Oscar ya tiene sede y cambia las reglas del juego para esta nueva edición

La cuenta regresiva rumbo a la noche más importante del cine ya está en marcha. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, casa de la gala desde hace más de 20 años.

La ceremonia comenzará a las 17:00 horas y se extenderá entre tres y cuatro horas, tiempo en el que se entregarán las estatuillas en 24 categorías. En México podrá verse en vivo por TNT y vía streaming en HBO Max. El encargado de conducir la gala será nuevamente Conan O’Brien, quien repite tras el éxito de la edición anterior.

Los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 / FB: @TheAcademy

La gran novedad: llega “Mejor Dirección de Casting”

Después de años de peticiones dentro de la industria, la Academia finalmente abrió espacio a una nueva categoría: ‘Mejor Dirección de Casting’, que reconocerá el trabajo de quienes seleccionan al elenco de una película.

Así como en 2001 se sumó ‘Mejor Película Animada’ —que ganó “Shrek”—, ahora el gremio del casting tendrá su momento en el escenario.

Nominados a Mejor Dirección de Casting:

  • Nina Gold por ‘Hamnet’

  • Jennifer Venditti por ‘Marty Supreme’

  • Cassandra Kulukundis por ‘One Battle After Another’

  • Gabriel Domingues por 'Agente Secreto'

  • Francine Maisler por 'Sinners'

La listas con los directores, actrices e histriones ya fue dada a conocer / FB: @TheAcademy

Lista completa de nominados

Mejor película:

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme - ("Marty Supremo")

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • O Agente Secreto ("El agente secreto")

  • Sentimental Value ("Valor sentimental")

  • Sinners ("Pecadores")

  • Train Dreams - ("Sueños de trenes")

Mejor actriz protagonista:

  • Jessie Buckley - Hamnet

  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te patearía")

  • Kate Hudson - Song Sung Blue

  • Renate Reinsve - Sentimental Value ("Valor sentimental")

  • Emma Stone - Bugonia

Mejor actor protagonista:

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Ethan Hawke - Blue Moon

  • Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")

  • Wagner Moura - O Agente Secreto ("El agente secreto")

Mejor actriz de reparto:

  • Elle Fanning - Sentimental Value ("Valor sentimental")

  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ("Valor sentimental")

  • Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")

  • Wunmi Mosaku - Sinners ("Pecadores")

  • Teyana Taylor - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor actor de reparto:

  • Benicio del Toro - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Jacob Elordi - Frankenstein

  • Delroy Lindo - Sinners ("Pecadores")

  • Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value ("Valor sentimental")

Mejor dirección:

  • Chloé Zhao - Hamnet

  • Josh Safdie - Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Joachim Trier - Sentimental Value ("Valor sentimental")

  • Ryan Coogler - Sinners ("Pecadores")

Mejor guion original:

  • Blue Moon

  • It Was Just an Accident - ("Un simple accidente")

  • Marty Supreme - ("Marty Supremo")

  • Sentimental Value - ("Valor sentimental")

  • Sinners - ("Pecadores")

Mejor guion adaptado:

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Train Dreams - ("Sueños de Trenes")

Mejor canción original:

  • Dear Me - Diane Warren: Relentless

  • Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

  • I Lied to You - Sinners ("Pecadores")

  • Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi

  • Train Dreams - Train Dreams ("Sueños de trenes")

Mejor banda sonora original:

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Sinners ("Pecadores")

En México, la señal podrá verse en vivo por TNT y vía streaming en HBO Max / FB: @TheAcademy

Mejor película internacional:

  • O Agente Secreto ("El agente secreto") - Brasil

  • It Was Just an Accident ("Un simple accidente") - Francia

  • Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega

  • "Sirat: Trance en el desierto" - España

  • The Voice of Hind Rajab - ("La voz de Hind Rajab") - Túnez

Mejor película de animación:

  • Arco

  • Elio

  • KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

  • Little Amélie or the Character of Rain

  • Zootopia 2

Mejor película documental:

  • The Alabama Solution ("Alabama: presos del sistema")

  • Come See Me in the Good Light ("Abrázame en la luz")

  • Cutting Through Rocks

  • Mr. Nobody Against Putin

  • The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción:

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Sinners ("Pecadores")

Mejor maquillaje y peluquería:

  • Frankenstein

  • Kokuho

  • Sinners ("Pecadores")

  • The Smashing Machine ("La Máquina: The Smashing Machine")

  • The Ugly Stepsister ("La hermanastra fea")

Mejor diseño de vestuario:

  • Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • Sinners ("Pecadores")

Mejor sonido:

  • F1

  • Frankenstein

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Sinners ("Pecadores")

  • "Sirāt: trance en el desierto"

Mejor edición:

  • F1

  • Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Sentimental Value ("Valor sentimental")

  • Sinners ("Pecadores")

Mejor fotografía:

  • Frankenstein

  • Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • Sinners ("Pecadores")

  • Train Dreams ("Sueños de trenes")

Mejores efectos visuales:

  • Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

  • F1

  • Jurassic World Rebirth ("Jurassic World: El Renacer")

  • The Lost Bus ("A través del fuego")

  • Sinners ("Pecadores")

Mejor cortometraje de ficción:

  • Butcher's Stain

  • A Friend of Dorothy

  • Jane Austen's Period Drama

  • The Singers

  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental:

  • All the Empty Rooms

  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

  • Children No More: Were and Are Gone

  • The Devil Is Busy

  • Perfectly a Strangeness

Mejor casting:

  • Hamnet

  • Marty Supreme ("Marty Supremo")

  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

  • O Agente Secreto ("El agente secreto")

  • Sinners ("Pecadores")

Mejor cortometraje animado:

  • Butterfly

  • Forevergreen

  • The Girl Who Cried Pearls

  • Retirement Plan ("Plan de retiro")

  • The Three Sisters

