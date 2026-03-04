Verificación de edad requerida
Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados
La cuenta regresiva rumbo a la noche más importante del cine ya está en marcha. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, casa de la gala desde hace más de 20 años.
La ceremonia comenzará a las 17:00 horas y se extenderá entre tres y cuatro horas, tiempo en el que se entregarán las estatuillas en 24 categorías. En México podrá verse en vivo por TNT y vía streaming en HBO Max. El encargado de conducir la gala será nuevamente Conan O’Brien, quien repite tras el éxito de la edición anterior.
La gran novedad: llega “Mejor Dirección de Casting”
Después de años de peticiones dentro de la industria, la Academia finalmente abrió espacio a una nueva categoría: ‘Mejor Dirección de Casting’, que reconocerá el trabajo de quienes seleccionan al elenco de una película.
Así como en 2001 se sumó ‘Mejor Película Animada’ —que ganó “Shrek”—, ahora el gremio del casting tendrá su momento en el escenario.
Nominados a Mejor Dirección de Casting:
Nina Gold por ‘Hamnet’
Jennifer Venditti por ‘Marty Supreme’
Cassandra Kulukundis por ‘One Battle After Another’
Gabriel Domingues por 'Agente Secreto'
Francine Maisler por 'Sinners'
Lista completa de nominados
Mejor película:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme - ("Marty Supremo")
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
O Agente Secreto ("El agente secreto")
Sentimental Value ("Valor sentimental")
Sinners ("Pecadores")
Train Dreams - ("Sueños de trenes")
Mejor actriz protagonista:
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te patearía")
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Emma Stone - Bugonia
Mejor actor protagonista:
Timothée Chalamet - Marty Supreme ("Marty Supremo")
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")
Wagner Moura - O Agente Secreto ("El agente secreto")
Mejor actriz de reparto:
Elle Fanning - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")
Wunmi Mosaku - Sinners ("Pecadores")
Teyana Taylor - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor actor de reparto:
Benicio del Toro - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners ("Pecadores")
Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Stellan Skarsgård - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Mejor dirección:
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme ("Marty Supremo")
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Joachim Trier - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Ryan Coogler - Sinners ("Pecadores")
Mejor guion original:
Blue Moon
It Was Just an Accident - ("Un simple accidente")
Marty Supreme - ("Marty Supremo")
Sentimental Value - ("Valor sentimental")
Sinners - ("Pecadores")
Mejor guion adaptado:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Train Dreams - ("Sueños de Trenes")
Mejor canción original:
Dear Me - Diane Warren: Relentless
Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
I Lied to You - Sinners ("Pecadores")
Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
Train Dreams - Train Dreams ("Sueños de trenes")
Mejor banda sonora original:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Sinners ("Pecadores")
Mejor película internacional:
O Agente Secreto ("El agente secreto") - Brasil
It Was Just an Accident ("Un simple accidente") - Francia
Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega
"Sirat: Trance en el desierto" - España
The Voice of Hind Rajab - ("La voz de Hind Rajab") - Túnez
Mejor película de animación:
Arco
Elio
KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor película documental:
The Alabama Solution ("Alabama: presos del sistema")
Come See Me in the Good Light ("Abrázame en la luz")
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme ("Marty Supremo")
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Sinners ("Pecadores")
Mejor maquillaje y peluquería:
Frankenstein
Kokuho
Sinners ("Pecadores")
The Smashing Machine ("La Máquina: The Smashing Machine")
The Ugly Stepsister ("La hermanastra fea")
Mejor diseño de vestuario:
Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme ("Marty Supremo")
Sinners ("Pecadores")
Mejor sonido:
F1
Frankenstein
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Sinners ("Pecadores")
"Sirāt: trance en el desierto"
Mejor edición:
F1
Marty Supreme ("Marty Supremo")
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Sentimental Value ("Valor sentimental")
Sinners ("Pecadores")
Mejor fotografía:
Frankenstein
Marty Supreme ("Marty Supremo")
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Sinners ("Pecadores")
Train Dreams ("Sueños de trenes")
Mejores efectos visuales:
Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")
F1
Jurassic World Rebirth ("Jurassic World: El Renacer")
The Lost Bus ("A través del fuego")
Sinners ("Pecadores")
Mejor cortometraje de ficción:
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
Hamnet
Marty Supreme ("Marty Supremo")
One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
O Agente Secreto ("El agente secreto")
Sinners ("Pecadores")
Mejor cortometraje animado:
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan ("Plan de retiro")
The Three Sisters