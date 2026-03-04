Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Host City Ciudad de México para el Mundial 2026

Ciudad de México, sede del Mundial 2026 | X: @MexicoCity26
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 22:09 - 03 marzo 2026
recibirán a millones de turistas y aficionados que llegarán para vivir la inauguración

A 100 días de que arranque la Copa del Mundo de 2026, la capital del país afina cada detalle para convertirse en el epicentro de la fiesta futbolera.

Host City Ciudad de México se declaró lista para recibir a millones de turistas y aficionados que llegarán para vivir la inauguración y una serie de eventos masivos que acompañarán el torneo más importante del planeta.

Con el Mundial 2026 a la vista, la Ciudad de México se alista para recibir a miles de visitantes./ Pixabay

¿ QUé se dijo en el evento?

Durante la presentación oficial de avances, autoridades locales y organizadores destacaron que la Ciudad de México no solo será sede de partidos, sino también de una agenda cultural y de entretenimiento que buscará mostrar la riqueza y hospitalidad del país ante los ojos del mundo.

Estadio Banorte /iStock

Uno de los puntos centrales fue la confirmación de que el Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un hecho histórico que marcará la tercera ocasión en que este inmueble sea escenario de una Copa del Mundo.

“El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial”, aseguró Michel Bauer, director general de la Host City Ciudad de México.

En el evento también estuvieron presentes Felix Aguirre, director general del Estadio Banorte, así como Alejandra Frausto, secretaria de Turismo, quienes coincidieron en que la ciudad vive una cuenta regresiva intensa pero bien planificada.

Logo de la Ciudad de México para el Mundial 2026 | X: @MexicoCity26

¿Qué representará el Fan Festival?

El FIFA Fan Festival será uno de los grandes atractivos para locales y visitantes. Este espacio reunirá transmisiones en vivo de los partidos, experiencias interactivas y conciertos masivos que prometen encender el ambiente mundialista en la capital.

Para el 9 de junio, el cantante estelar será Alejandro Fernández, mientras que el 10 de junio el escenario recibirá a Carin León. Ambos encabezarán dos noches que también contarán con la participación de Banda El Recodo, Timbiriche y Carla Morrison.

