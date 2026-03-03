Verificación de edad requerida
Mundial 2026: FIFA dio a conocer precios de los boletos para el repechaje en Guadalajara y Monterrey
Aquí nada pasó. Menos de dos semanas después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', Jalisco sigue con la cotidianeidad y Guadalajara se prepara para recibir los partidos de repechaje de cara a la Copa del Mundo. El Estadio Akron, casa de Chivas, albergará dos partidos, misma cantidad que los que recibirá el Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey.
En el caso de la capital jalisciense, recibirá la Llave A del torneo, en la cual la Selección de Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia. El ganador de este compromiso se medirá a República Democrática del Congo, que definirá a uno de los invitados al Mundial 2026, y que quedará ubicado en el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.
Por otro lado, en la Llave B a celebrarse en Monterrey, Bolivia se enfrentará a Surinam y el ganador se jugará el boleto mundialista frente a Iraq. El equipo que avance por esta vía quedará ubicado en el Grupo I en el certamen veraniego, a lado de las selecciones de Francia, actual subcampeona del torneo, Senegal y Noruega.
¿Cuánto cuestan los boletos para el repechaje del Mundial 2026?
Según el comunicado de la FIFA, los boletos salieron a la venta este martes 3 de marzo desde las 10:00 horas (tiempo del centro de México), por medio de la plataforma FIFA.com/tickets. Las entradas más baratas tendrán un precio de 200 pesos mexicanos, mientras que las más caras costarán 300 pesos, lo que contrasta con los altos precios que tuvieron las entradas para el Mundial 2026.
Las dos Semifinales del Repechaje, es decir, el partido de Surinam vs Bolivia y el de Jamaica vs Nueva Caledonia, están programados para jugarse el jueves 26 de marzo, el primero a las 17:00 horas y el segundo a las 20:00 horas. Las Finales están agendadas para el martes 31 del mismo mes, la de la Llave A ante Congo a las 15:00 horas y la de la Llave B, frente a Iraq, a las 21:00 horas.
Así es el camino de los ganadores del repechaje
En el caso de la Llave A, la selección clasificada se presentará en el Mundial 2026 el 17 de junio ante Portugal en Houston y luego jugará frente a Colombia el 23 del mismo mes, nuevamente en Guadalajara. Cerrará la Fase de Grupos en Atlanta frente al combinado de uzbekistán.
En cuanto al equipo que salga adelante en la Llave B, su debut en el Grupo I será frente a Noruega el 16 de junio en Boston. Su partido ante el actual subcampeón del mundo, Francia, será en Philadelphia el 22 de junio para cerrar contra Senegal en Toronto cuatro días después.