A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos

Con motivo de los 100 días rumbo a la Copa del Mundo 2026, RÉCORD realizó una encuesta a 50 expertos del deporte , entre quienes figuran David Faitelson, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, entre otros. Cada uno mencionó su pronóstico para la Selección Mexicana en la justa y destaca una ronda en específico, en la que la mayoría está de acuerdo.

David Faitelson participó en la encuesta de RÉCORD| IMAGO7

La Selección Mexicana de Javier Aguirre no genera una gran expectativa para la Copa del Mundo, ya que el estilo de juego y algunos resultados no han logrado convencer a la opinión pública. En la encuesta, muy pocos expertos creen que el Tri hará algo destacado.

¿Semifinales para México en el Mundial?

Únicamente dos encuestados contestaron que México llegará a la Semifinal de la Copa del Mundo 2026, una ronda a la que el conjunto nacional jamás ha llegado. A pesar de que la localía puede ser un factor clave, un bajo porcentaje de expertos consideran que el Tri disputará esta fase.

Por otro lado, la expectativa es que tampoco es una Selección que se quede fuera tan pronto, por lo que cinco expertos ponen a la TRI con los 16vos de Final como su límite. Cabe señalar que será la primera justa con esta fase por el aumento de equipos en el torneo, pues ahora serán 48, distinto al formato de 32 combinados desde Francia 1998 hasta Qatar 2022.

Las respuestas más mencionadas fueron los Cuartos de Final y los Octavos. El ahora sexto partido del torneo recibió 13 votos por los expertos, mientras que la ronda en la que más veces se ha quedado México fue mencionada por 30 de los 50 encuestados.

El desafío para la Selección Mexicana es importante, al tratarse de un torneo más en casa, y con la esperanza de que el Tri haga un papel destacado al llegar a una fase más adelante que los Octavos de Final, una que ha sido la constante para el combinado nacional a lo largo de la historia.

El trofeo de la gloria mundialista | MEXSPORT

Así creen los expertos que le irá a México en el Mundial

Francisco Fonseca dio su pronóstico | MEXSPORT