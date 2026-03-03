Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos

Con la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en puerta, México se convertirá en el primer país en toda la historia en albergar tres Mundiales, hito moderno e histórico. El Ombligo de la Luna volverá a tener los ojos de todo el orbe a sus pies, con grandes historias que contar en el verano.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 12:56 - 03 marzo 2026
RÉCORD encuestó a 50 figuras del periodismo deportivo y del futbol para compartir sus expectativas

Con motivo de los 100 días rumbo a la Copa del Mundo 2026, RÉCORD realizó una encuesta a 50 expertos del deporte , entre quienes figuran David Faitelson, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, entre otros. Cada uno mencionó su pronóstico para la Selección Mexicana en la justa y destaca una ronda en específico, en la que la mayoría está de acuerdo.

David Faitelson participó en la encuesta de RÉCORD| IMAGO7

La Selección Mexicana de Javier Aguirre no genera una gran expectativa para la Copa del Mundo, ya que el estilo de juego y algunos resultados no han logrado convencer a la opinión pública. En la encuesta, muy pocos expertos creen que el Tri hará algo destacado.

¿Semifinales para México en el Mundial?

Únicamente dos encuestados contestaron que México llegará a la Semifinal de la Copa del Mundo 2026, una ronda a la que el conjunto nacional jamás ha llegado. A pesar de que la localía puede ser un factor clave, un bajo porcentaje de expertos consideran que el Tri disputará esta fase.

Por otro lado, la expectativa es que tampoco es una Selección que se quede fuera tan pronto, por lo que cinco expertos ponen a la TRI con los 16vos de Final como su límite. Cabe señalar que será la primera justa con esta fase por el aumento de equipos en el torneo, pues ahora serán 48, distinto al formato de 32 combinados desde Francia 1998 hasta Qatar 2022.

Las respuestas más mencionadas fueron los Cuartos de Final y los Octavos. El ahora sexto partido del torneo recibió 13 votos por los expertos, mientras que la ronda en la que más veces se ha quedado México fue mencionada por 30 de los 50 encuestados.

El desafío para la Selección Mexicana es importante, al tratarse de un torneo más en casa, y con la esperanza de que el Tri haga un papel destacado al llegar a una fase más adelante que los Octavos de Final, una que ha sido la constante para el combinado nacional a lo largo de la historia.

El trofeo del Mundial ha llegado a México | MEXSPORT
El trofeo de la gloria mundialista | MEXSPORT

Así creen los expertos que le irá a México en el Mundial
Francisco Fonseca dio su pronóstico | MEXSPORT

Abraham Guerrero - Estadio Deportes

8vos de final

Alberto Bernard - RÉCORD

4tos de final

Álvaro López Sordo - TV Azteca

16vos de final

Ángel García Toraño - FOX

8vos de final

Antonio Nelli - TUDN

8vos de final

Brenda Flores - W Radio

4tos de final

Carlos Adrián Morales - Exfutbolista

8vos de final

Carlos Ponce de León - RÉCORD

4tos de final

Carlos Rodrigo Hernández - Fox Sports

8vos de final

Carlos “Warrior” Guerrero - TV Azteca

4tos de final

César Caballero - ESPN

8vos de final

César Cuervo - RÉCORD

16vos de final

Daniel Blumrosen - El Universal

8vos de final

David Cabrera - Exfutbolista

8vos de final

David Faitelson - TUDN

8vos de final

David Medrano - TV Azteca

16vos de final

David Medrano Mora - Canal 6

16vos de final

Édgar Valero - El Heraldo

4tos de final

Emanuel “Tito” Villa - TUDN

8vos de final

Enrique Beas - La Octava

4tos de final

Fabrizio Domínguez - FOX

4tos de final

Francisco Arredondo - TUDN

4tos de final

Gerardo Melín - W Radio

8vos de final

Gerardo Velázquez de León - TV Azteca

4tos de final

Gibran Araige - TUDN

8vos de final

Gustavo Mendoza - Fox Sports

8vos de final

Héctor Tello - ESPN

16vos de final

Humberto Valdez - Exdirectivo de Bravos

4tos de final

Jesús Bernal - ESPN

8vos de final

José María Garrido - Claro Sports

16vos de final

Juan Carlos Zamora - TUDN

8vos de final

Juan Carlos Zúñiga - Estadio Deportes

8vos de final

Kikín Fonseca - TUDN

8vos de final

Leo Riaño - TUDN

8vos de final

León Lecanda - ESPN

8vos de final

Luis Castillo - La Octava

Semifinales

Luis García Olivo - ESTO

8vos de final

Majo González - TNT

4tos de final

Marcelino Fernández - ESPN

8vos de final

Marycarmen Lara - W Deportes

8vos de final

Nacho “Fantasma” Suárez - La Octava

8vos de final

Omar Villarreal - TV Azteca

8vos de final

Pawis - RÉCORD

8vos de final

Raoul Ortiz - Fox Sports

8vos de final

Ricardo Sales - FOX

8vos de final

Virginia Ramírez - FOX

8vos de final

Vladimir García - TUDN

8vos de final

Zaritzi Sosa - TUDN

4tos de Final

@DeCabecita_mx - Influencer

8vos de final

