A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
Con motivo de los 100 días rumbo a la Copa del Mundo 2026, RÉCORD realizó una encuesta a 50 expertos del deporte , entre quienes figuran David Faitelson, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, entre otros. Cada uno mencionó su pronóstico para la Selección Mexicana en la justa y destaca una ronda en específico, en la que la mayoría está de acuerdo.
La Selección Mexicana de Javier Aguirre no genera una gran expectativa para la Copa del Mundo, ya que el estilo de juego y algunos resultados no han logrado convencer a la opinión pública. En la encuesta, muy pocos expertos creen que el Tri hará algo destacado.
¿Semifinales para México en el Mundial?
Únicamente dos encuestados contestaron que México llegará a la Semifinal de la Copa del Mundo 2026, una ronda a la que el conjunto nacional jamás ha llegado. A pesar de que la localía puede ser un factor clave, un bajo porcentaje de expertos consideran que el Tri disputará esta fase.
Por otro lado, la expectativa es que tampoco es una Selección que se quede fuera tan pronto, por lo que cinco expertos ponen a la TRI con los 16vos de Final como su límite. Cabe señalar que será la primera justa con esta fase por el aumento de equipos en el torneo, pues ahora serán 48, distinto al formato de 32 combinados desde Francia 1998 hasta Qatar 2022.
Las respuestas más mencionadas fueron los Cuartos de Final y los Octavos. El ahora sexto partido del torneo recibió 13 votos por los expertos, mientras que la ronda en la que más veces se ha quedado México fue mencionada por 30 de los 50 encuestados.
El desafío para la Selección Mexicana es importante, al tratarse de un torneo más en casa, y con la esperanza de que el Tri haga un papel destacado al llegar a una fase más adelante que los Octavos de Final, una que ha sido la constante para el combinado nacional a lo largo de la historia.
Así creen los expertos que le irá a México en el Mundial
Abraham Guerrero - Estadio Deportes
8vos de final
Alberto Bernard - RÉCORD
4tos de final
Álvaro López Sordo - TV Azteca
16vos de final
Ángel García Toraño - FOX
8vos de final
Antonio Nelli - TUDN
8vos de final
Brenda Flores - W Radio
4tos de final
Carlos Adrián Morales - Exfutbolista
8vos de final
Carlos Ponce de León - RÉCORD
4tos de final
Carlos Rodrigo Hernández - Fox Sports
8vos de final
Carlos “Warrior” Guerrero - TV Azteca
4tos de final
César Caballero - ESPN
8vos de final
César Cuervo - RÉCORD
16vos de final
Daniel Blumrosen - El Universal
8vos de final
David Cabrera - Exfutbolista
8vos de final
David Faitelson - TUDN
8vos de final
David Medrano - TV Azteca
16vos de final
David Medrano Mora - Canal 6
16vos de final
Édgar Valero - El Heraldo
4tos de final
Emanuel “Tito” Villa - TUDN
8vos de final
Enrique Beas - La Octava
4tos de final
Fabrizio Domínguez - FOX
4tos de final
Francisco Arredondo - TUDN
4tos de final
Gerardo Melín - W Radio
8vos de final
Gerardo Velázquez de León - TV Azteca
4tos de final
Gibran Araige - TUDN
8vos de final
Gustavo Mendoza - Fox Sports
8vos de final
Héctor Tello - ESPN
16vos de final
Humberto Valdez - Exdirectivo de Bravos
4tos de final
Jesús Bernal - ESPN
8vos de final
José María Garrido - Claro Sports
16vos de final
Juan Carlos Zamora - TUDN
8vos de final
Juan Carlos Zúñiga - Estadio Deportes
8vos de final
Kikín Fonseca - TUDN
8vos de final
Leo Riaño - TUDN
8vos de final
León Lecanda - ESPN
8vos de final
Luis Castillo - La Octava
Semifinales
Luis García Olivo - ESTO
8vos de final
Majo González - TNT
4tos de final
Marcelino Fernández - ESPN
8vos de final
Marycarmen Lara - W Deportes
8vos de final
Nacho “Fantasma” Suárez - La Octava
8vos de final
Omar Villarreal - TV Azteca
8vos de final
Pawis - RÉCORD
8vos de final
Raoul Ortiz - Fox Sports
8vos de final
Ricardo Sales - FOX
8vos de final
Virginia Ramírez - FOX
8vos de final
Vladimir García - TUDN
8vos de final
Zaritzi Sosa - TUDN
4tos de Final
@DeCabecita_mx - Influencer
8vos de final