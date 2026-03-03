Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
De galán de telenovelas en Televisa a vendedor de aguacates

Tras alejarse de la actuación, el actor comenzó a ganarse la vida vendiendo aguacates/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:22 - 03 marzo 2026
El actor Marco Méndez confesó que después de la pandemia ha tenido dificultades para obtener trabajo en la actuación

¿Te imaginas pasar de ser un galán de telenovelas en Televisa a vendedor de aguacates para salir adelante?


Esa es la historia de Marco Méndez, exnovio de la actriz Ariadne Díaz, quien participó en varios melodramas y que ahora, tras la pandemia, se dedica al negocio familiar en Uruapan, Michoacán.

Marco Méndez fue un reconocido actor de telenovelas en Televisa/IG: @marcomendez01

De las telenovelas al campo

El actor, actualmente de 49 años, debutó en televisión en 2001 con Salomé. También formó parte del elenco de Las vías del amor, Rubí y La verdad oculta.


En 2007 fue uno de los protagonistas juveniles de Muchachitas como tú.


Sin embargo, desde hace más de dos años no ha sido contratado para la pantalla chica.

La pandemia cambió su rumbo

En entrevista con la revista TVNotas, Méndez explicó que la falta de trabajo comenzó durante la pandemia, lo que lo llevó a buscar otra fuente de ingresos.


La encontró en la cosecha y venta de aguacates.

Ha sido muy difícil, un sube y baja. Antes, durante y poco después de la pandemia, me ausenté un tiempo para dedicarme a una huerta de aguacates que tengo en mi tierra, Uruapan, Michoacán. Le empecé a meter ganas a eso, para que no se descuidara.

Me ha ayudado mucho. Tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí. Ha sido un soporte muy importante”, comentó.
Méndez (extremo derecho) participó en varias producciones de Televisa/IG: @marcomendez01

Una vida más tranquila en Michoacán

Al no estar de lleno en la actuación, Méndez dejó la Ciudad de México y regresó a vivir a Michoacán. Solo viaja a la capital cuando surge algún proyecto.

Es muy diferente al medio artístico. Por más de 20 años viví en la CDMX. Ahora ya me regresé a vivir a mi ciudad y vengo cuando hay trabajo. Allá llevo una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana”, agregó.
Méndez pide a los productores una nueva oportunidad en las telenovelas/IG: @marcomendez01

Quiere volver a las telenovelas

Aunque recientemente ha participado en series para Argos y ViX, el actor aseguró que desea regresar a las telenovelas y envió un mensaje a los productores.


“Aquí estoy disponible a la hora que quieran. Ya tienen mi número. Ya he trabajado con todos. Ya me conocen. Esperemos ya pronto estar en la TV”, dijo a TVNotas.

