Revelan causa oficial de la muerte de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria
La muerte de Eric Dane, actor estadounidense ampliamente reconocido por interpretar al doctor Mark Sloan en la exitosa serie Grey’s Anatomy. Autoridades confirmaron la causa oficial de su fallecimiento, señalando que se debió a una insuficiencia respiratoria, con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) como condición subyacente.
El actor había hecho público su diagnóstico de ELA tiempo atrás, enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras. Con el paso de los meses, su estado de salud se deterioró debido a las complicaciones propias de este padecimiento.
¿Cuál fue la causa oficial de la muerte del actor de Grey’s Anatomy?
De acuerdo con el certificado de defunción difundido por medios internacionales, la causa principal fue insuficiencia respiratoria, consecuencia del avance de la ELA. Esta enfermedad provoca debilidad muscular progresiva, afectando funciones esenciales como el habla, el movimiento y, en etapas avanzadas, la respiración.
La esclerosis lateral amiotrófica no tiene cura actualmente y su progresión puede variar en cada paciente. En muchos casos, las complicaciones respiratorias representan uno de los mayores riesgos, como ocurrió en el caso del actor.
El legado de Eric Dane en televisión
Eric Dane alcanzó fama internacional gracias a su participación en Grey’s Anatomy, donde dio vida al carismático “McSteamy”, personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público. Su presencia en la serie marcó una etapa importante dentro del drama médico.
Además de su paso por la producción creada por Shonda Rhimes, Dane también participó en otros proyectos televisivos y cinematográficos, incluyendo su papel en la serie Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs.
Tras confirmarse su fallecimiento, compañeros de reparto y figuras del medio artístico expresaron condolencias a su familia, destacando su talento y profesionalismo. Su muerte también ha reavivado la conversación sobre la importancia de visibilizar enfermedades como la ELA y fortalecer la investigación médica.
