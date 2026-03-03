Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Koundé sufre lesión y abandona partido entre Barcelona - Atlético de Madrid

Koundé sale lesionado ante Atleti l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:32 - 03 marzo 2026
El francés tuvo que salir del terreno de juego antes del cuarto de hora

Las malas noticias llegaron muy temprano para el FC Barcelona ante el Atlético de Madrid, en la Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey, encuentro del que por sí ya era una losa pesada para los dirigidos por Hansi Flick con el 4-0 en la Ida. 

Apenas a los 12 minutos Jules Koundé se terminaría por lesionar, el zaguero simplemente se tiró sobre el césped tras sentir malas sensaciones en una acción de juego lo que pronto prendió las armas y unos segundos después abandonaría el partido. 

Hansi Flick tuvo que sustituir a Koundé l AP

El cuerpo médico del conjunto Blaugrana lo atendió para poder continuar; sin embargo, tras ser revisado se decidió que el futbolista no podía continuar por la dolencia muscular y en su lugar entró Alejandro Baldé, el francés se encontraba con la frustración en el banquillo por unos instantes.  

¿Cómo fue el primer tiempo?

Barcelona salió con la mente puesta en el claro objetivo; la remontada ante un pesado 4-0 y Marc Bernal antes de la media hora haría el primero para la cuenta local tras un tiro de esquina y un desborde por la banda izquierda por parte de Lamine Yamal que simplemente centró y el juvenil mandó a las redes. 

Barça vs Atleti en la Vuelta de Semifinales de la Copa del Rey l AP

El cuarto árbitro indica que habrá 3 minutos de tiempo añadido. En el agregado llegaría la mejor ocasión para el Barça con un penal luego de una pared de Ferran con Pedri, quien cayó derribado dentro del área.

Raphinha llegaría desde los once paso para engañar totalmente a Juan Musso con un balón colocado al palo derecho del arquero que no pudo adivinar y el marcador se podía 2-0 para pitazo final de la primera parte, el segundo tiempo fue historia. 

Raphinha al momento del cobro del penal contra Atlético | AP
Raphinha al momento del cobro del penal contra Atlético | AP

Un duelo parejo 

El historial reciente entre Barcelona y Atlético de Madrid muestra una rivalidad intensa y equilibrada. En sus últimos cinco enfrentamientos, el conjunto blaugrana ha conseguido tres victorias, con un empate por una victoria de los Colchoneros.

Cabe mencionar que, la última vez que los Blaugranas vencieron a los rojiblancos por más de tres goles fue en la Jornada 6 de la Temporada 2011-12 con Pep Guardiola como director técnico. David Villa y Miranda encaminaron el triunfo en el cual Lionel Messi hizo un hat-trick.

