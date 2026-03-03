Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Los Arizona Cardinals liberan a Kyler Murray tras siete años juntos

Kyler Murray deja a los Arizona Cardinals tras siete años | AP
Kyler Murray deja a los Arizona Cardinals tras siete años | AP
Rafael Trujillo 17:05 - 03 marzo 2026
La primera selección global del 2019 abandona al equipo tras una decepcionante carrera

Los Cardinals de Arizona han puesto fina a una importante etapa de su carrera al liberar al mariscal de campo dos veces elegido al Pro Bowl Kyler Murray. Una vez iniciada la agencia libre, el 11 de marzo, el QB tendrá la oportunidad de buscar un nuevo equipo.

Kyler Murray al momento del Draft | AP

Se va tras siete años

Murray, llegó a los Cardinals siendo la primera selección global del draft de 2019 y tras un segundo contrato en el cual no cumplió con las expectativas, quedará libre para firmar con cualquier equipo una vez que sea dado de baja.

Murray llegó a Arizona con enormes expectativas tras ganar el Trofeo Heisman en Oklahoma en 2019, y por momentos respondió. Fue el Novato Ofensivo del Año, pero nunca logró afianzarse como uno de los mejores mariscales en la NFL.

Tras demostrar buenos momentos, los Cardinals firmaron a Murray en 2022 por cinco años y 230,5 millones de dólares, de los cuales 160 millones son garantizados, un acuerdo que cada año se vio viendo peor por el mal desempeño del mariscal.

Kyler Murray ingresa a la zona prometida | AP

Una carrera marcada por lesiones

El mismo año en el que firmó su segundo contrato, Murray se rompió el ligamento anterior cruzado contra los Patriots de Nueva Inglaterra en 2022, lo que provocó que se perdiera el resto de esa temporada y una buena parte del 2023.

En el 2024 logró disputar toda la temporada, pero en la campaña anterior, Murray jugó apenas cinco partidos, donde lanzó para 962 yardas, seis touchdowns y tres intercepciones antes de sufrir una lesión en el pie contra los Titans de Tennessee.

Con el tiempo, Murray fue colocado en la lista de reserva de lesionados y se perdió el resto de la temporada. Los Cardinals terminaron con marca de 3-14 y despidieron al entrenador Jonathan Gannon.

Kyler Murray en el partido ante Rams | AP

El punto más alto de su etapa con los Cardinals llegó en 2021, cuando el equipo llegó a diciembre con marca de 10-2. Pero Arizona se desinfló en el tramo final, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y luego fue eliminado por Rams de Los Ángeles en la ronda de comodines.

El mensaje de Kyler

El jugador de 28 años publicó un mensaje de despedida para los aficionados de Arizona en redes sociales, y lamentó no haber podido tener más éxito con la franquicia. El jugador se va tras sumar 20460 yardas, 121 anotaciones y 60 intercepciones por la vía aérea, además sumó otras 3193 yardas y 32 anotaciones por la vía terrestre.

Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP

"No quería nada más que ser quien terminara con la sequía de 77 años para esta organización; lamento habernos fallado. A esta comunidad y a mis hermanos les deseo solo lo mejor”... “No soy ajeno a la adversidad; estoy preparado para lo que venga... De verdad creo que mi mejor fútbol americano está por delante y espero con ansias demostrarlo”, comentó Murray.

