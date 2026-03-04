Cruz Azul mueve su once: Larcamón apuesta por Ibáñez y Amaury Morales ante Santos

Nicolás Larcamón le mueve a su once inicial para el duelo ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX. La Máquina presentará ajustes importantes en su alineación con la intención de mantenerse en la cima de la tabla general.

El estratega cementero apuesta por variantes puntuales en su esquema, destacando la titularidad de Nicolás Ibáñez en el eje del ataque, mientras que habrá descanso para el ‘Toro’ Fernández, quien no arrancará de inicio en este compromiso.

Primer gol de Nico Ibáñez con Cruz Azul I MEXSPORT

Otra de las novedades es la presencia de Amaury Morales como carrilero por derecha. El juvenil tendrá una oportunidad importante en un partido clave para los celestes, que buscan imponer condiciones desde el arranque ante el último lugar de la competencia.

Así saldrá Cruz Azul

El once inicial estará conformado por Andrés Gudiño en el arco; línea defensiva con Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira; Carlos Rotondi y Amaury Morales; Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino; dejando en el frente de ataque a José Paradela junto a Nicolás Ibáñez.

Con estos movimientos, Larcamón busca mantener el equilibrio del equipo, pero también refrescar algunas zonas del campo pensando en la carga de partidos y en la exigencia del calendario.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul llega a este encuentro con la motivación de continuar en la cúspide de la clasificación.

Los celestes han mostrado regularidad en el torneo y saben que no pueden dejar escapar puntos ante un rival que atraviesa un momento complicado.

Escudo Cruz Azul | IMAGO7