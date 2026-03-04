Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Quién es Flor Vigna, la nueva posible rival de Alana en Supernova?

Flor Vigna podría tomar el lugar de Samadhi Zendejas | IG: @florvigna
Mario Ángel Guzmán Domínguez 19:26 - 03 marzo 2026
La dueña de la Raniza sigue sin rival después de que Samadhi Zendejas decidiera no pelear

Las cosas se están poniendo cada vez más intensas en torno a Alana Flores y la incógnita sobre quién será su próxima rival. Mientras en redes sociales algunos influencers han intentado desacreditarla, ya apareció una contendiente formal: Flor Vigna, actriz e influencer argentina que, al igual que la regiomontana, presume invicto.

La oriunda de Buenos Aires —quien, según fuentes consultadas por RÉCORD, es una candidata real para enfrentar a Alana— publicó un video en sus redes sociales lanzándole un reto directo, apelando al orgullo de la mexicana.

Vigna podría ser la próxima rival de Alana | IG: @florvigna

En el reel, donde se le ve entrenando con intensidad, Vigna fue clara:

“Che Alana, te escuché decir que hay mucha gente valiente para hablar, pero poca gente valiente para demostrar con acciones. Así que si sos valiente de verdad, te invito a subirte al ring conmigo. Sé que sos invicta, pero también creo que te puedo ganar”.

La argentina no evitó mencionar las polémicas que han rodeado las peleas de Alana, incluyendo los rumores que circulan en redes sociales. Sin embargo, dejó en claro que está dispuesta a aceptar cualquier condición con tal de concretar el combate.

“También escuché lo que dicen de tus peleas, que están todas arregladas, que pedís condiciones rarísimas a tu favor… pero no te voy a juzgar. Vengo a poner lo mejor de mí y no voy a poner ninguna excusa: peleamos en el peso que quieras, con los guantes que quieras y los rounds que quieras, todo lo que quieras”.
@vignaflor

Volvió FLOR PIÑA 🤣 La vida es muy rara pero acá estamos devuelta …🥊 🇲🇽vs 🇦🇷 por Netflix ?

♬ sonido original - FLOR VIGNA ✨🦁

Al igual que lo hizo previamente Samadhi, Vigna propuso apostar cinturones, aunque con una diferencia: ella también pondría los suyos en juego, respaldada por su invicto en el evento argentino Párense de Manos, donde suma dos victorias.

“Es más, te iba a proponer que nos animemos a apostar nuestros cinturones, a que entrenemos como nunca, día y noche hasta sangrar, y que gane la mejor”.

Finalmente, lanzó el reto de manera oficial:

“En el fondo te admiro y no me gustaría enterarme que sos una vende humo y que todo lo que dicen es verdad… así que, ¿qué decís? ¿Te animás a subirte al ring conmigo?”.

Flor posando con los cinturones que ha ganado en su trayectoria | IG: @florvigna

¿Quién es Flor Vigna?

Florencia “Flor” Vigna es una actriz, bailarina, cantante y conductora argentina que alcanzó popularidad tras ganar en múltiples ocasiones el reality Combate y participar en Bailando por un Sueño.

En el terreno del boxeo amateur entre influencers, ya compitió en dos ocasiones en Párense de Manos, donde venció por TKO a la colombiana Manuela “Qm” Quintero y también salió con la mano en alto ante Micaela Viciconte.

