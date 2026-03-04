Ticketmaster lanza nuevo boleto digital antifraude: qué cambia y cómo funciona

Comprar un boleto para tu artista favorito debería ser sinónimo de emoción, no de incertidumbre. Por eso, Ticketmaster presentó un nuevo diseño de boleto digital con medidas reforzadas de seguridad para combatir falsificaciones, fraudes y reventas engañosas.

La empresa explicó que este cambio forma parte de una evolución tecnológica que lleva más de una década desarrollándose, con sistemas antibots y protección digital desde el momento de la compra hasta el ingreso al recinto.

Los nuevos boletos tienen sistemas antibots y protección digital / Especial

¿Qué cambia con el nuevo boleto digital?

Si abres tus entradas en la App de Ticketmaster notarás varias modificaciones:

Puede incluir la imagen del artista, equipo o evento

Integra nuevos elementos visuales de seguridad

Indica claramente cuándo estará disponible tu código dinámico

Importante: En algunos eventos, el código dinámico aparecerá unos días antes del show. Esto es completamente normal y ayuda a prevenir fraudes y reventas engañosas. No afecta tu acceso.

Con estas medidas de seguridad se busca combatir falsificaciones, fraudes y reventas engañosas / Especial

Adiós a las capturas de pantalla

Uno de los cambios más notorios es que las capturas de pantalla y grabaciones quedan bloqueadas. Si intentas hacer una, solo aparecerá una pantalla blanca o negra.

Esto responde a una práctica común en fraudes digitales: compartir la misma imagen del boleto con varias personas. Además, el nuevo diseño incluye un elemento visual en movimiento que se activa al inclinar el teléfono, confirmando al personal que el boleto es auténtico y está activo.

Las medidas de seguridad cambiaron para que puedes disfrutar de tus conciertos favoritos / Especial

¿Se puede transferir o guardar en Wallet?

Sí. Aunque el código dinámico aún no esté visible, puedes:

Transferir tus boletos

Agregarlos al Wallet

Consultar detalles del evento

Ticketmaster recomienda que si asistes con amigos, transfieras los boletos individualmente para evitar contratiempos el día del evento.

Cómo saber si tu boleto es legítimo

La recomendación es clara: compra siempre en Ticketmaster y evita redes sociales o reventas informales.

Para verificar tu entrada:

Inicia sesión en la app Busca tu evento Confirma que los boletos aparezcan en tu cuenta

Si están ahí, todo está en orden.