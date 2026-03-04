Verificación de edad requerida
Ticketmaster lanza nuevo boleto digital antifraude: qué cambia y cómo funciona
Comprar un boleto para tu artista favorito debería ser sinónimo de emoción, no de incertidumbre. Por eso, Ticketmaster presentó un nuevo diseño de boleto digital con medidas reforzadas de seguridad para combatir falsificaciones, fraudes y reventas engañosas.
La empresa explicó que este cambio forma parte de una evolución tecnológica que lleva más de una década desarrollándose, con sistemas antibots y protección digital desde el momento de la compra hasta el ingreso al recinto.
¿Qué cambia con el nuevo boleto digital?
Si abres tus entradas en la App de Ticketmaster notarás varias modificaciones:
Puede incluir la imagen del artista, equipo o evento
Integra nuevos elementos visuales de seguridad
Indica claramente cuándo estará disponible tu código dinámico
Importante: En algunos eventos, el código dinámico aparecerá unos días antes del show. Esto es completamente normal y ayuda a prevenir fraudes y reventas engañosas. No afecta tu acceso.
Adiós a las capturas de pantalla
Uno de los cambios más notorios es que las capturas de pantalla y grabaciones quedan bloqueadas. Si intentas hacer una, solo aparecerá una pantalla blanca o negra.
Esto responde a una práctica común en fraudes digitales: compartir la misma imagen del boleto con varias personas. Además, el nuevo diseño incluye un elemento visual en movimiento que se activa al inclinar el teléfono, confirmando al personal que el boleto es auténtico y está activo.
¿Se puede transferir o guardar en Wallet?
Sí. Aunque el código dinámico aún no esté visible, puedes:
Transferir tus boletos
Agregarlos al Wallet
Consultar detalles del evento
Ticketmaster recomienda que si asistes con amigos, transfieras los boletos individualmente para evitar contratiempos el día del evento.
Cómo saber si tu boleto es legítimo
La recomendación es clara: compra siempre en Ticketmaster y evita redes sociales o reventas informales.
Para verificar tu entrada:
Inicia sesión en la app
Busca tu evento
Confirma que los boletos aparezcan en tu cuenta
Si están ahí, todo está en orden.
Señal de alerta: Si recibiste un enlace que abre en navegador en lugar de una transferencia oficial, es probable que el boleto sea falso.