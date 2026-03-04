¡El líder 'asalta' la comarca! Cruz Azul gana para asegurar el liderato y hunde más a Santos en el Estadio TSM

Cruz Azul se metió a la Comarca Lagunera para sacar tres puntos más que lo dejan como líder absoluto del Clausura 2026; esta vez, vencieron a un bastante golpeado Santos Laguna, que por el momento se mantiene en el último lugar de la tabla.

Jeremy Márquez y José Paradela fueron los autores de los goles de la victoria, pero los locales pudieron meter un gol con el que estuvieron cerca de arrebatar puntos importantes para sus aspiraciones en el torneo, pero no fue suficiente.

Santos consiguió la derrota que lo mantiene en el fondo de la tabla | Imago7

La Máquina sigue engrasada

Fue apenas en el minuto 15 cuando Jeremy Márquez logró adelantar a los cementeros en una jugada que estuvo a punto de ser invalidada por parte del árbitro, pero el VAR rescató la jugada y todo terminó en el gol de los visitantes antes de los primeros 20 minutos en el compromiso.

Pese a que en el resto del primer tiempo los goles no llegaron, los laguneros lograron equilibrar un poco la balanza a su favor, pero sin encontrar éxito inmediato en el marcador.

Jeremy Márquez festeja el primer gol del partido | MEXSPORT

Fue hasta el segundo tiempo, cuando Santos respondió, poniendo en práctica los conceptos de Omar Tapia, su nuevo entrenador, para hacer el gol del empate momentáneo por medio de una gran jugada que terminó con un potente disparo de Ezequiel Bullaude, dándole un poco de esperanza a los locales.

Victoria cementera con autoridad

En los siguientes minutos, el partido parecía más parejo todavía, pues Santos tuvo una jugada en la que estuvo bastante cerca de darle la vuelta a la pizarra, pero no encontró la portería con éxito.

Santos dio el que probablemente ha sido el mejor partido del torneo para ellos | Imago7

Fue hasta el minuto 78, cuando La Máquina dio un golpe sobre la mesa para asegurarse como el primer lugar del certamen, pues tras una gran jugada, Rodolfo Rotondi metió un centro para José Paradela, quien con su quinto gol del torneo logró darle tres puntos más a los cementeros, que seguirán en la cima de la tabla.