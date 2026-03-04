Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡El líder 'asalta' la comarca! Cruz Azul gana para asegurar el liderato y hunde más a Santos en el Estadio TSM

Rotondi y Paradela festejando el gol de la victoria | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:21 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina sufrió un poco más de lo que se esperaba, pero un gol de Paradela los ha dejado como líderes incluso en esta Fecha 9

Cruz Azul se metió a la Comarca Lagunera para sacar tres puntos más que lo dejan como líder absoluto del Clausura 2026; esta vez, vencieron a un bastante golpeado Santos Laguna, que por el momento se mantiene en el último lugar de la tabla.

Jeremy Márquez y José Paradela fueron los autores de los goles de la victoria, pero los locales pudieron meter un gol con el que estuvieron cerca de arrebatar puntos importantes para sus aspiraciones en el torneo, pero no fue suficiente.

Santos consiguió la derrota que lo mantiene en el fondo de la tabla | Imago7

La Máquina sigue engrasada

Fue apenas en el minuto 15 cuando Jeremy Márquez logró adelantar a los cementeros en una jugada que estuvo a punto de ser invalidada por parte del árbitro, pero el VAR rescató la jugada y todo terminó en el gol de los visitantes antes de los primeros 20 minutos en el compromiso.

Pese a que en el resto del primer tiempo los goles no llegaron, los laguneros lograron equilibrar un poco la balanza a su favor, pero sin encontrar éxito inmediato en el marcador.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT
Jeremy Márquez festeja el primer gol del partido | MEXSPORT

Fue hasta el segundo tiempo, cuando Santos respondió, poniendo en práctica los conceptos de Omar Tapia, su nuevo entrenador, para hacer el gol del empate momentáneo por medio de una gran jugada que terminó con un potente disparo de Ezequiel Bullaude, dándole un poco de esperanza a los locales.

Victoria cementera con autoridad

En los siguientes minutos, el partido parecía más parejo todavía, pues Santos tuvo una jugada en la que estuvo bastante cerca de darle la vuelta a la pizarra, pero no encontró la portería con éxito.

Santos dio el que probablemente ha sido el mejor partido del torneo para ellos | Imago7

Fue hasta el minuto 78, cuando La Máquina dio un golpe sobre la mesa para asegurarse como el primer lugar del certamen, pues tras una gran jugada, Rodolfo Rotondi metió un centro para José Paradela, quien con su quinto gol del torneo logró darle tres puntos más a los cementeros, que seguirán en la cima de la tabla.

Con esta victoria, los dos polos de la tabla del futbol mexicano en Liga MX han quedado definidos, pues Cruz Azul sigue como el líder indiscutible, mientras que Santos se ha quedado en el último lugar y aún buscando su primera victoria del torneo.

Últimos videos
Lo Último
22:06 ¡No perdonan! Antonio Mohamed es abucheado en su visita a CU
21:58 Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados
21:56 ¿Veto a americanistas? Gallos de Querétaro toman medidas ante reventa de abonos
21:53 ¡Un desastre! Polémico arbitraje mancha triunfo del Cruz Azul sobre Santos Laguna
21:21 ¡El líder 'asalta' la comarca! Cruz Azul gana para asegurar el liderato y hunde más a Santos en el Estadio TSM
21:20 América vs FC Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver la jornada 9 de la Liga MX?
21:12 Pachuca vuelve a la senda del triunfo a costa del Necaxa
20:49 Fallece expresidente de la Federación Mexicana de Futbol
20:45 Ticketmaster lanza nuevo boleto digital antifraude: qué cambia y cómo funciona
20:40 Mikel Arriola ve como posibilidad que México sea sede del Mundial de Clubes 2029
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¡No perdonan! Antonio Mohamed es abucheado en su visita a CU
Futbol
03/03/2026
¡No perdonan! Antonio Mohamed es abucheado en su visita a CU
Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados
Contra
03/03/2026
Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados
¿Veto a americanistas? Gallos de Querétaro toman medidas ante reventa de abonos
Futbol
03/03/2026
¿Veto a americanistas? Gallos de Querétaro toman medidas ante reventa de abonos
¡Un desastre! Polémico arbitraje mancha triunfo del Cruz Azul sobre Santos Laguna
Futbol
03/03/2026
¡Un desastre! Polémico arbitraje mancha triunfo del Cruz Azul sobre Santos Laguna
¡El líder 'asalta' la comarca! Cruz Azul gana para asegurar el liderato y hunde más a Santos en el Estadio TSM
Futbol
03/03/2026
¡El líder 'asalta' la comarca! Cruz Azul gana para asegurar el liderato y hunde más a Santos en el Estadio TSM
América vs FC Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver la jornada 9 de la Liga MX?
Futbol
03/03/2026
América vs FC Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver la jornada 9 de la Liga MX?