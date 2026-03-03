Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sebastián Jurado lanza mensaje previo al América vs Bravos de Juárez: ‘Seremos más inteligentes’

Sebastián Jurado | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 14:59 - 03 marzo 2026
El arquero con pasado en Cruz Azul habló sobre el próximo cotejo en la Liga MX

Fecha de Doble Jornada en la Liga MX en donde uno de los platillos que genera expectativas es la visita de FC Juárez al CF América en el Estadio Ciudad de los Deportes, equipos que llegan en circunstancias diferentes y que buscarán dejar todo sobre el terreno de juego. 

Previo al duelo en la capital mexicana Sebastián Jurado resaltó cómo afrontarán este partido ante un rival de la jerarquía como lo es el cuadro de André Jardine y aseguró que tendrá que hacer un partido más inteligente.

"Es una visita complicada, sabemos que América en la Capital es un equipo muy fuerte, bastante complicado, que sabe a lo que juega, entonces, nosotros hacer el partido más inteligente posible, con nuestras herramientas e ir a tratar de ganarlo", expresó el arquero durante la entrevista con TUDN. 

Sebastián Jurado | IMAGO7

¿Cómo llega Juárez ante el América?

Los Bravos llegan a la CDMX tras vencer al Atlas 3-1 para reencontrarse con el triunfo ante su gente, tras cuatro partidos consecutivos sin ganar como local. Con un gol tempranero, el equipo dirigido por Diego Cocca que jamás encontró claridad y terminó sumando una derrota más en el torneo. Actualmente son decimoquinto con 7 unidades.

Bravos de Juárez remonta | MexSport

¿Qué dijo sobre la Selección Mexicana?

Sebastián Jurado se sinceró y resaltó que lo único que le queda como jugador es hacer su mayor esfuerzo dentro de la cancha ya que no le corresponde autollamarse a una convocatoria y simplemente dedicarse a hacer las cosas bien para poder tener un llamado de seleccionador.

"El futbolista y en general los deportistas, debemos enfocar nuestra energía y nuestro día a día en lo que podamos controlar, el tema Selección Mexicana es un factor que yo no puedo controlar porque las decisiones no las tomo yo, entonces lo que a mi me compete es estar en un nivel óptimo, pelear para estar muy bien en mi club y si levantas la mano y eres del agrado del entrenador, adelante".

Paul L. Foster, Sebastián Jurado y Alejandra de la Vega | IMAGO7

Mientras tanto, sobre su participación con la Selección Mexicana el exjugador del Cruz Azul resaltó que no tiene una respuesta concreta debido a que fue muy breve su paso dentro del Tri y volvío a resaltar que ahora simplemente le tocó seguir esforzándose. 

"No podría contestar tan puntualmente a tu pregunta porque simplemente estuve en un microciclo en todo este proceso mundialista de la Selección, pero que sin duda alguna lo más importante es enfocarme en lo que puedo controlar y eso es mi rendimiento".

