Rodolfo Pizarro renueva con FC Juárez hasta 2027

FC Juárez presumió a través de sus redes sociales la renovación de Rodolfo Pizarro hasta diciembre de 2027. ¿Será que le volveremos a ver el nivel que alguna vez tuvo?

Renovación que alienta las aspiraciones del club

Tras un amargo paso por Mazatlán y el AEK de Atenas, el mediocentro ofensivo de 32 años parece haberse asentado de buena forma en FC Juárez, siendo clave para lograr clasificar a los Fronterizos a la Liguilla del torneo pasado.

El mexicano suma 28 partidos con los Bravos, anotando 4 goles y sumando una asistencia; actuaciones que le valieron para ganarse una extensión de contrato de 1 año más con el equipo de la frontera.

Rodolfo Pizarro celebrando su gol con Juárez ante Santos l MexSport

¿Qué le espera a Juárez en su misión de clasificarse a la Liguilla?

Los Bravos se posicionan en el lugar 16 de la tabla, con una victoria, un empate y cuatro derrotas (con un partido por jugar). Los Fronterizos suman 8 goles a favor y 12 en contra, con una diferencia de -4.

Sus sueños de clasificación no están muy lejos, ya que con 4 puntos a 6 de la posición 8 de la tabla y con 10 jornadas por jugarse, la esperanza de Liguilla aún está viva, pero para eso tendrán una seguidilla de partidos, nada sencilla para sus aspiraciones.

Querétaro vs. Juárez. (Aún por definirse).

Juárez vs. Atlas.

América vs. Juárez.

Toluca vs. Juárez.

Juárez vs. Rayados.