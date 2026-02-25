Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Rodolfo Pizarro renueva con FC Juárez hasta 2027

Emiliano Cárdenas Ramírez 10:45 - 25 febrero 2026
El club fronterizo hizo la extensión de contrato del mexicano hasta diciembre de 2027.

FC Juárez presumió a través de sus redes sociales la renovación de Rodolfo Pizarro hasta diciembre de 2027. ¿Será que le volveremos a ver el nivel que alguna vez tuvo? 

Renovación que alienta las aspiraciones del club

Tras un amargo paso por Mazatlán y el AEK de Atenas, el mediocentro ofensivo de 32 años parece haberse asentado de buena forma en FC Juárez, siendo clave para lograr clasificar a los Fronterizos a la Liguilla del torneo pasado. 

El mexicano suma 28 partidos con los Bravos, anotando 4 goles y sumando una asistencia; actuaciones que le valieron para ganarse una extensión de contrato de 1 año más con el equipo de la frontera.

Rodolfo Pizarro celebrando su gol con Juárez ante Santos l MexSport
¿Qué le espera a Juárez en su misión de clasificarse a la Liguilla? 

Los Bravos se posicionan en el lugar 16 de la tabla, con una victoria, un empate y cuatro derrotas (con un partido por jugar). Los Fronterizos suman 8 goles a favor y 12 en contra, con una diferencia de -4. 

Sus sueños de clasificación no están muy lejos, ya que con 4 puntos a 6 de la posición 8 de la tabla y con 10 jornadas por jugarse, la esperanza de Liguilla aún está viva, pero para eso tendrán una seguidilla de partidos, nada sencilla para sus aspiraciones. 

  • Querétaro vs. Juárez. (Aún por definirse).

  • Juárez vs. Atlas. 

  • América vs. Juárez.

  • Toluca vs. Juárez. 

  • Juárez vs. Rayados.

Rodolfo Pizarro con Juárez l MexSport
