Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX instalará módulos de vacunación contra el sarampión

La cantante colombiana Shakira se presentará este 1 de marzo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito que promete reunir a miles de personas.

Pero el evento no solo será música y euforia: el Gobierno de la Ciudad de México instalará módulos para aplicar vacunas contra el sarampión entre los asistentes. La medida fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de la estrategia para reforzar la inmunización ante el repunte de casos.

Alista tus cosas para poder pasar más de una hora cantando los grandes éxitos de la colombiana / FB: @shakira

¿Por qué vacunarse en pleno concierto?

El sarampióne es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con vacuna. Ante el aumento de casos en distintos puntos, las autoridades capitalinas buscan facilitar el acceso a la inmunización aprovechando eventos masivos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que ha mostrado un repunte a nivel mundial. / Pixabay

Hasta ahora en la capital se han aplicado más de 1.4 millones de dosis, lo que representa alrededor del 73% de la meta planteada por el gobierno local. Con el concierto de Shakira, la intención es acercar aún más la vacuna a jóvenes y adultos que todavía no completan su esquema. La lógica es simple: si ya vas al Zócalo a cantar “Antología” o “BZRP Music Sessions”, ¿por qué no aprovechar y protegerte?

El concierto de Shakira promete romper récord de asistentes el próximo 1 de marzo / FB: @shakira

¿Dónde estarán los módulos y cómo funcionarán?

Los módulos de vacunación se instalarán en la plancha del Zócalo y en zonas aledañas, para que las personas puedan acercarse antes o durante el evento.

Además del operativo sanitario, se desplegará un dispositivo especial de seguridad y logística para garantizar que el concierto transcurra de manera ordenada.

El show está programado para iniciar alrededor de las 20:00 horas y se espera una asistencia multitudinaria, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación.

Música, prevención y espacio público

La combinación puede parecer inusual, pero responde a una estrategia clara: convertir un evento cultural masivo en una oportunidad de salud pública.

La estrategia sanitaria será para proteger a la población de los contagios de sarampión / FREEPIK

El concierto de Shakira no solo marcará uno de los espectáculos gratuitos más importantes del año en la capital, también será un recordatorio de que la prevención puede integrarse a la vida cotidiana… incluso entre luces, pantallas gigantes y miles de voces cantando al mismo tiempo.